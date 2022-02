Arbeiterwohlfahrt Monheim : Senioren geben Tipps für nachhaltiges Alltagsleben

Nils Wadenpohl, Hildegard Klauke, Karin Arenz und Stefanie Rohm (v. li.) sammelten mit den Teilnehmern viele Ideen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das Louise-Schroeder-Haus der Arbeiterwohlfahrt hatte zu einem Workshop eingeladen. Unterstützung gab es von Karin Arenz von der Monheimer Caritas, von Hildegard Klauke vom Sozialen Dienst der Stadtverwaltung sowie von Nils Wadenpohl vom Mehrgenerationenhaus.

„Es fließt nur so an Ideen“, freut sich Stefanie Rohm, Leiterin der Awo-Seniorenbegegnungsstätte Louise-Schroeder-Haus an der Opladener Straße. Das neue Aktionskonzept, ältere Menschen zu einem Workshop zum Thema Nachhaltigkeit einzuladen, ist bereits beim Start auf eine große Resonanz gestoßen. „Wir wollten einfach mal wissen, was wir von Seniorinnen und Senioren im Hinblick auf ein Ressourcen schonendes Verhalten lernen können“, erklärt Stefanie Rohm.

Die gut ein Dutzend Teilnehmer demonstrieren dann auch eindrucksvoll, dass das Bewusstsein für Nachhaltigkeit nicht ausschließlich in der Generation „Fridays For Future“ zu verorten ist, sondern auch entbehrungsreiche Nachkriegsjahre die Menschen dazu gebracht haben, die wenigen vorhandenen Ressourcen optimal, sprich nachhaltig, zu nutzen.

Unterstützung erhält Rohm von Karin Arenz von der Monheimer Caritas, von Hildegard Klauke vom Sozialen Dienst der Stadtverwaltung sowie von Nils Wadenpohl vom Mehrgenerationenhaus. „Diese Kooperation hat sich bereits bei mehreren anderen Projekten bewährt“, sagt Rohm.

„Ich bin gekommen, weil ich einfach mal neugierig war, und weil ich bestimmt noch Neues zu dem wichtigen Thema erfahre“, sagt Eleonora Hähnel. „Das Thema Wiederverwertung sehe ich als ausgesprochen elementar für die Zukunft, denn schon während meiner Berufstätigkeit am Düsseldorfer Schauspielhaus habe ich gesehen, dass nicht nur im Fundus viel aufbewahrt wird, um es später nochmals verwenden zu können, sondern Wiederverwertung generell galt“, erklärt Brigitte Trepels. Um die Menge an Ideen ein wenig zu kanalisieren, wurde vorab gefragt, welche Maßnahmen in Sachen Nachhaltigkeit aktuell umgesetzt werden, welche schon früher praktiziert wurden, und welche in der Zukunft unter Umständen noch zu ergreifen wären.