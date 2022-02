Serie „Unsere Schulen“ : Miteinander steht im Mittelpunkt

Leonie (14 ) lernt im Biologieunterricht der Klasse 8 den Umgang mit dem Mikroskop. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Welche weiterführende Schule soll mein Kind besuchen? Diese Frage stellen sich derzeit viele Eltern. Wir beantworten die wichtigsten Fragen. Heute: Die Realschule Karlstraße in Alt-Erkrath.

Von Sandra Grünwald

Mit zahlreichen Projekten und Exkursionen vermittelt die Städtische Realschule ihren Schülerinnen und Schülern Wissen ganz praktisch und direkt erlebbar, sei es während der Projekte im naturwissenschaftlichen Bereich oder der Pflege der Stolpersteine in Erkrath.

Geschichte Die Städtische Realschule Erkrath ging im April 1996 mit 24 Jungen und 34 Mädchen an den Start. Über die Jahre musste sie immer wieder, etwa wegen zu niedriger Anmeldezahlen, um ihren Fortbestand bangen. Die Schule zeigt sich jedoch als ein unverzichtbarer Mittler. Sie vermittelt Bildung, bereitet auf eine weiterführende Schullaufbahn oder auf eine anschließende Berufsausbildung vor.

Info Eltern werden gebeten, einen Termin zu vereinbaren. Das Sekretariat ist unter 0211/242515 von 8:00 bis 12:00 Uhr telefonisch zu erreichen.Weitere Infos zur Schule auf der Website: www.rs-erkrath.de

Eckdaten Derzeit besuchen 360 Schülerinnen und Schüler die Städtische Realschule. Die Klassenstärke beträgt durchschnittlich zwischen 25 und 30 Schüler. Neben dem Lehrerkollegium arbeiten hier ein Sonderpädagoge, eine Schulsozialarbeiterin und ein Kollege als Fachkraft des multiprofessionellen Teams. Ergänzt wird das Team durch eine Inklusionshelferin, derzeit vier Integrationshelfer sowie den Mitarbeitern der pädagogischen Übermittagsbetreuung.

Abschlüsse Schüler können den Hauptschulabschluss nach neun Jahren, den Hauptschulabschluss nach zehn Jahren, die Fachoberschulreife und die Fachoberschulreife mit Qualifikationsvermerk oder die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe anstreben. Um Schüler bei der Berufsorientierung zu unterstützen, integriert die Realschule Bewerbungsschreiben sowie Vorstellungsgespräche in Deutsch und Englisch in den Unterricht, bietet BIZ-Besuche bei der Arbeitsagentur, einen Infoabend für Eltern und Schüler und den Besuch einer Berufsmesse an. Auch ein Betriebspraktikum kann die Suche nach dem passenden Beruf erleichtern, genauso wie die Teilnahme am Girl‘s Day und Boy’s Day.

Service Mittagessen gibt es zu einem Preis zwischen 2,70 und 3,50 Euro in der Mensa. Die Mittagsverpflegung erfolgt im System „Cook & Chill“ mit der Möglichkeit der Auswahl des Menüs vor Ort oder auch durch Bestellung. Es stehen jeweils zwei Menüs zur Auswahl, von denen eines vegetarisch ist. Der Förderverein der Schule hat im Jahr 2020 für alle Räume CO2-Messgeräte finanziert und zur Verfügung gestellt und so ein sichereres Lernen in Zeiten der Pandemie ermöglicht. Durch die Mitbestimmungsgremien und den SchülerInnen-Sprechtag werden die Schüler an Entscheidungen bezüglich ihrer Schule beteiligt.

Unterricht Eine Schulstunde dauert 45 Minuten. Derzeit bietet die Realschule eine Basketball-AG für die Klassen 5-8 sowie eine Theater/Musik-AG an. Durch Projekte lernen die Schüler an außerschulischen Orten, etwa bei einem Besuch im Aquazoo Düsseldorf, im Neanderlab Hilden oder dem Naturschutzzentrum Bruchhausen. Außerdem setzt sich die Schule für Umwelt- und Artenschutz ein. Im Rahmen des Projekts „Plastikpiraten - Das Meer beginnt hier!“ wird am Heimatfluss, der Düssel, Abfall gesammelt und Plastikproben werden dokumentiert. Die erhobenen Daten tragen die Schüler in einer bundesweiten Datenbank ein. Diese werden anschließend durch Experten der Kieler Forschungswerkstatt wissenschaftlich ausgewertet. Als erste Fremdsprache bietet die Realschule Englisch an, als zweite kann ab Klasse 7 Französisch gewählt werden.

Philosophie Die Realschule Erkrath pflegt mit Eltern und Schülern eine Kultur zur Förderung des Einzelnen und der Gemeinschaft durch vielfältige Aktionen. Ziel ist es, die Schüler zu selbstbewussten und toleranten Persönlichkeiten zu erziehen. Der Unterricht ist deshalb kompetenzstärkend und zielgruppenorientiert in anregender Lernatmosphäre gestaltet. Die Schüler werden durch vielfältige Projekte bei ihrer Entscheidung für einen Beruf oder eine weiterführende Schule begleitet. Durch Kooperationen mit außerschulischen Partnern und Institutionen wird eine ganzheitliche und ressourcenorientierte Bildung ermöglicht.

Schwerpunkte Schwerpunkt der Arbeit ist es, das soziale Miteinander der Schülerinnen und Schüler untereinander zu stärken. Durch präventive Angebote sollen die Schüler gestärkt werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Begleitung im Rahmen der Berufsorientierung und des Übergangs in die Klasse 10. Dabei besteht eine enge Zusammenarbeit mit außerschulischen Kooperationspartnern wie der Jugendberufshilfe und der Bundesagentur für Arbeit sowie den ortsansässigen Handwerksbetrieben. Diese Angebote werden im Anschluss auch in den Unterricht eingebunden.

Betreuung Die Städtische Realschule Erkrath bietet den Klassen 5 und 6 eine pädagogische Übermittagsbetreuung bis 15.30 Uhr an.

Förderung Starke und schwächere Schüler werden in Unterricht und Ergänzungsstunden gefördert und gefordert. Außerdem gibt es spezielle Angebote zur LRS-Förderung sowie individuelle Angebote im Rahmen von Einzelförderungen. Ab Januar gibt es (Stichwort „Aufholen nach Corona“) zusätzliche Angebote in den Fächern Deutsch und Mathematik.

Zukunft Die Städtische Realschule sorgt dafür, dass Klassenräume und Flure turnusmäßig in Stand gehalten werden. Seit dem Frühjahr 2021 verfügt die Schule im gesamten Gebäude über leistungsstarkes WLAN. Im Rahmen der Digitalisierungsoffensive plant die Realschule, verstärkt mit Tablets zu arbeiten.

Konfliktlösung Im Umgang mit Konflikten werden die Schüler sowohl von den Lehrkräften als auch vom pädagogischen Personal begleitet und unterstützt. Mögliche Konflikte werden zeitnah, auch unter Einbeziehung der Erziehungsberechtigten, im Einzel- oder Gruppengespräch gelöst.

Rückzugsorte Rückzugsmöglichkeiten, um alleine oder in Kleingruppen zu arbeiten, stehen den Schülern auf dem Gelände in der Aula und den Differenzierungsräumen zur Verfügung.

Klassenfahrten Grundsätzlich fahren die Realschüler drei Tage in der Klassenstufe 5/6 in die nähere Umgebung und in Klasse 10 eine Woche auf Abschlussfahrt. Hierbei steht der Besuch deutscher Großstädte im Vordergrund.

Ehemalige Ehemalige werden regelmäßig zum Tag der offenen Tür eingeladen. Außerdem besuchen auch Kinder ehemaliger Schüler die Schule, so dass ein enger Kontakt und Austausch besteht.