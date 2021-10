Kreis stellt Planungen für „Grünen Mobilhof GL“ vor : Nach K18-Radweg nun ein weiteres Vorzeigeprojekt

Rhein-Berg Die Mobilität der Menschen in der Region zu verbessern und zugleich klimafreundlich zu gestalten, ist das Ziel von Schwarz-Grün im Kreistag. Politiker haben sich jetzt über den Planungsstand des „nachhaltigen Busbetriebshof“ in Bergisch Gladbach informiert.

Der „Grüne Mobilhof GL“ gibt als Vorzeigeprojekt. Nachdem der Kreisausschuss im März 2020 der Errichtung eines neuen und klimaneutralen Busbetriebshofs zugestimmt hat, schreiten die Planungen voran. Der aktuelle Stand wurde nun im Kreistag vorgelegt. Der Betriebshof soll in Bergisch Gladbach in der Nähe der Autobahnanschlussstelle Bensberg/Moitzfeld auf einer Fläche von rund 1,3 Hektar entstehen und wird von der Regionalverkehr Köln GmbH (RVK) geplant.

Nach derzeitigem Stand sollen auf dem „nachhaltigen Busbetriebshof“ ausschließlich emissionsfreie Fahrzeuge stationiert sein. Somit soll zur Klimaneutralität des ÖPNV in der Region beigetragen werden. Etwa zwei Drittel der Fahrzeuge sollen mit Wasserstoff und etwa ein Drittel soll batterieelektrisch betrieben werden. Die RVK bezieht in die Planung einen Elektrolyseur mit ein, welcher Wasserstofferzeugung direkt vor Ort ermöglicht. Somit kann grüner Wasserstoff am „Grünen Mobilhof GL“ direkt – mit Strom aus regenerativen Energien – produziert werden.