Künftiger Schnellbus im Norden des Rheinisch-Bergischen Kreises : SPD: SB 24-Linie ist Mogelpackung

Wermelskirchen/Rhein-Berg Schwarz-Grün wird von den Sozialdemokraten im Kreis aufgefordert, jetzt richtig in den Nahverkehr zu investieren. Nicht erst 2025 soll der echte Schnellbus eingesetzt werden, sondern umgehend.

Die stärkste Oppositionsfraktion im Kreistag kritisiert die Pläne von CDU und Grüne, statt einem echten Schnellbus zwischen Wipperfürth über Wermelskirchen nach Leverkusen nun nur eine Linie zwischen Wermelskirchen und Leverkusen einzurichten. Die SPD spricht gar von einer „Mogelpackung“. „Wir als SPD-Fraktion setzen uns für einen echten Schnellbus auf der Strecke Wermelskirchen – Leverkusen ein und lehnen die Bezeichnung bestehender Linien in Schnellbus-Linien ab“, so der Fraktionsvorsitzende Gerhard Zorn in einer Presseerklärung. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Heike Engels sagt hierzu: „Wenn Schnellbus draufsteht, muss auch Schnellbus drin sein – keine Mogelpackung. Die SPD will einen echten Schnellbus, der jetzt richtig und gut umgesetzt wird.“