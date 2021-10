Kanalsystem in Wermelskirchen : Vakuumnetz bei Starkregen überfordert

Wasser quillt aus einem Gullydeckel: Auch das sah man beim Starkregenereignis Mitte Juli in Wermelskirchen. Foto: dpa/Frank Molter

Wermelskirchen Der Betriebsausschuss des Städtischen Abwasserbetriebs bilanziert die Folgen des Extremwetters im Juli. Das öffentliche Kanalsystem hat den Wassermengen standgehalten, ein Appell zur Vorsorge richtet sich an Eigentümer.

Von Stephan Singer

Die Stadt ist mit einem blauen Auge davon gekommen. So bilanzierte der Leiter des Tiefbauamts, Harald Drescher, der gemeinsam mit Stadtkämmerer Dirk Irlenbusch den Städtischen Abwasserbetrieb führt, die Folgen des Starkregens im Juli für die Abwasseranlagen Wermelskirchens.

Den Betriebsausschuss Städtischer Abwasserbetrieb informierte die Verwaltung über die Auswirkungen der Extremwetterlage. Ein besonderes Augenmerk legte der Ausschuss dabei auch auf das Vakuumkanalnetz, das laut Verwaltungsangaben „deutlich überlastet“ wurde und aufgrund dessen eine Abschaltung der Vakuumstation in Stumpf zur Folge hatte.

Info Wasser im Keller sorgt für 150 Einsätze Feuerwehr-Daten Der Abwasserbetrieb wertete auch die Daten der Feuerwehr aus. Die rückte bei dem Starkregenereignis im Juli zu 161 Einsätzen aus. „Dabei gab es allerdings keine örtlichen Schwerpunkte, sondern die Einsätze waren überall auf dem Stadtgebiet verteilt“, erläuterte Harald Drescher. Markant wären die Ereignisse an Markusmühle, Neuemühle, Eipringhausener Mühle und Pilghausen gewesen. Aber: „Über 150 Einsätze betrafen Wasser im Keller und hätten durch die Eigentümer durch Vorsorge verhindert werden können.“

Dazu erläuterte Harald Drescher auf Nachfrage von Friedel Burghoff (CDU): „Das Vakuumnetz ist so ausgelegt, dass dort nur Schmutzwasser (Anm.d.Red.: also Abwasser aus den Gebäuden) abgepumpt wird. Es scheint jedoch Fremdwasser zuzulaufen. Deshalb ging die Pumpe letztlich in den Störungsmodus. Kommt Regenwasser hinzu, geht das nicht, weil das für die Anlage schlicht zu viel wird.“

In ihrem Bericht stellt die Verwaltung fest: „Es ist festzustellen, dass das Vakuumsystem entgegen der bauartbedingten Annahme, dass kein Fremdwasser zuläuft, doch einen erheblichen Fremdwasserzufluss hat. Hierbei ist anzunehmen, dass die Einleitung durch eine nicht zulässige Regenwasserentsorgung vom Anschlussnehmer mittels Vakuumgrundstücksanschluss verursacht wurde. Eine Zuordnung auf einzelne Straßenzüge war nicht möglich. Es ist zu prüfen, ob alle am Vakuumnetz angeschlossenen Grundstückseigentümer zur Überprüfung des eigenen Anschlusses auf Fremdwassereinleitung aufgefordert werden sollten. Anschließend wäre eine Überprüfung durch eine sachverständige Firma durchzuführen.“

Mit Blick in die Zukunft betonte Harald Drescher: „Das Vakuumsystem war in den 1990er-Jahren beliebt, weil zu dieser Zeit am günstigsten. Dieses System hat sich in Deutschland jedoch nicht durchgesetzt.“ Dort, wo es in Wermelskirchen zum Einsatz komme, müsse es sich irgendwann ändern, weil Instandhaltung und Wartung viel zu aufwändig seien.

Wie der Abwasserbetrieb in seiner Bilanz nach dem Starkregen dokumentiert, stellte Fremdwasser jedoch nicht nur bei dem Vakuumsystem ein Problem dar: „Vereinzelt wurde festgestellt, dass über Kanaldeckel erhebliche Wassermengen als Fremdwasser in Schmutzwasserkanäle eingeströmt sind. Hier ist zu prüfen, ob durch veränderte Straßenführung oder Abdichtung der Kanaldeckel ein Eindringen von Fremdwasser in Zukunft reduziert werden kann.“ Eine Verschlammung der Kanalisation, wie von anderen Kommunen berichtet, trat in Wermelskirchen demnach nicht ein, wenngleich die Kanalisation in Teilen überstaut war. Und auch die Pumpstationen wären durch Fremdwasserzufluss überlastet gewesen. Es habe einige Ausfälle gegeben. Druckleitungen, Pumpwerke, Regenbecken und -überläufe hätten ohne Ausfälle funktioniert.

Das Fazit der Verwaltung: „Das Starkregenereignis hat auf die technischen Einrichtungen der Abwasserentsorgung in Wermelskirchen keine gravierenden Auswirkungen gehabt. Es ist auch weiterhin davon auszugehen, dass die Anlagen künftigen Ereignissen standhalten werden.“

Nun werde geprüft, ob zukünftig bei einem Starkregenereignis der Bereitschaftsdienst noch verstärkt werden könne. Damit wollte sich Richard Kranz (Grüne) nicht zufrieden geben: „Ich bin froh, dass keine größeren Schäden entstanden sind, deren Reparatur sich auf die Gebühren niederschlagen. Aber dieses Fazit ist mir zu wenig.“ Dem hielt Harald Drescher entgegen: „Einem 1000-jährigen Regenereignis wie im Juli kann man nicht mit allen Mitteln begegnen.“ Allerdings räumte der Tiefbauamtsleiter ein, dass es Überlegungen zur Entlastung des Kanalnetzes gäbe: „Die Straßenseitengräben unserer Vorväter sollten nach Möglichkeit wieder eingerichtet werden. Die verhindern nämlich, dass Wasser in Schächte gelangt.“

Wie der Abwasserbetrieb berichtet, habe es Meldungen von Grundstückseigentümern gegeben, die offensichtlich durch Rückstau aus der Kanalisation geschädigt wurden: „Allerdings war die Anzahl mit fünf Betroffenen überschaubar.“ In Richtung der Eigentümer appellierte Harald Drescher: „Viele Schäden, wie zum Beispiel Wasser im Keller, hätten verhindert werden können. Dafür muss die Rückstausicherung funktionieren und jährlich geprüft werden. Gleiches gilt für Lichtschächte vor Kellerfenstern, in die Wasser aus dem Garten hineinlaufen kann.“