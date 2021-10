Kinderbetreuung in Wermelskirchen : Personalnotstand – Kita Jahnstraße schränkt Betrieb ein

Kinderbetreuung in Wermelskirchen

Wermelskirchen Die Stadtverwaltung fordert aufgrund akuten Personalmangels Eltern zur freiwilligen Betreuung ihrer Kinder auf. Im Gegenzug gibt es den monatlichen Beitrag zurück. Kommt es hart auf hart, droht der Einrichtung die Schließung.

Besonders betroffen ist die Städtische Kindertagesstätte (Kita) Jahnstraße. Dort ist eine Gruppe geschlossen worden. Die Stadtverwaltung hat die Eltern gebeten, ihre Sprösslinge freiwillig selbst zu betreuen oder für eine Betreuung zu sorgen. Dadurch soll die Gesamtzahl der in der Kita zu betreuenden Kinder verringert werden und hierdurch die Schließung einer Gruppe möglich sein. Die Jungen und Mädchen, bei denen eine Betreuung durch die Eltern nicht möglich ist, sollen auf die übrige Kita-Gruppen-Struktur verteilt werden.

„Die Verwaltung bittet um Verständnis“, musste der Erste Beigeordnete Stefan Görnert den unerfreulichen Sachverhalt erläutern: „In der vergangenen Woche ist eine dramatische Personalentwicklung eingetreten.“ Mutterschutz und zusätzliche Erkrankung hätten den Engpass auf die Spitze getrieben. Wie Görnert beschrieb, seien 20 bis 25 Kinder der Kita Jahnstraße betroffen. Nicht absehbar wäre ein Ende der Situation. „Wir rechnen bis zum Ende des Monats“, antwortete Görnert auf eine entsprechende Frage von Martin Fleschenberg (CDU). Auch Stefan Theil (FDP) hakte nach: „Müssen wir uns wegen dem Begriff ‚Kündigungen‘ in der Beschlussvorlage spezielle Sorgen um die Kita Jahnstraße machen?“ Woraufhin Stefan Görnert entgegnete: „Es kommen viele Faktoren zusammen. Wir reden nicht über Personalangelegenheiten.“

Oliver Platt (Büfo) wollte wissen, ob eine generelle Unterdeckung beim Personal vorliege, und Randolph Schmidt (CDU), ob es nicht interkommunale Möglichkeiten gebe. „Die Personalsituation ist überall ausgereizt“, stellte der Erste Beigeordnete dazu fest. Dass eine Schließung der Kita Jahnstraße im Zweifelsfall nicht ausgeschlossen ist, gestand Stefan Görnert ein, als Jochen Bilstein (SPD) wissen wollte, was denn passiere, wenn nicht ausreichend Eltern freiwillig die Betreuung ihrer Kinder übernehmen. Wie die Beschlussvorlage der Stadtverwaltung skizziert, müsse der Träger einer Kita, im Fall Jahnstraße ist das die Stadt Wermelskirchen , im Rahmen der Personalbemessung eine gesetzlich vorgeschriebene Mindestausstattung vorhalten: „Bedingt durch Schwangerschaften, Langzeiterkrankungen und Kündigungen wegen Wegzug wurden mehrere Stellen im Laufe des Jahres vakant und führen in Kombination mit akuten Krankmeldungen zu einer Personalunterbesetzung.“

Trotz nach wie vor andauernden Stellenausschreibungen auf verschiedenen Ebenen habe die Stadtverwaltung drei Vollzeitstellen bislang leider nicht besetzen können, beschreibt das Papier die ernüchternde Situation: „Die Unterschreitung der personellen Mindestbesetzung erfordert jetzt eine Reduzierung des Betreuungsangebots, da mit den vorhandenen personellen Rahmenbedingungen ein vollumfänglicher Betrieb in allen fünf Gruppen der Einrichtung (Anm. d. Red.: Kita Jahnstraße) nicht mehr gewährleistet werden kann.“ Die Sicherstellung der personellen Mindestausstattung in den anderen Städtischen Einrichtungen erlaube keine temporäre Umsetzung von Fachkräften aus diesen Städtischen Kitas. Laut Görnert hätten auch die anderen Kita-Träger in Wermelskirchen kein Personal zur Verfügung, das aushelfen könne.