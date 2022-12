Bildung in Wassenberg Grundschule wird vierzügig

Für die kommenden Jahre hat die kreisweite Schulentwicklungsplanung eine steigende Schülerzahl für Wassenberg ausgewiesen. Bis mindestens zum Schuljahr 2026/2027 soll das so sein, heißt es im Plan. Bei der Erweiterung der Zügigkeit an der GGS Am Burgberg spielt noch ein weiterer und nicht unwesentlicher Punkt eine Rolle: Eltern könnte der gewünschte Schulplatz in ihrer Stadt angeboten und eine wohnortnahe Beschulung der Kinder ermöglicht werden.