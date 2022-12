Lernen nach Corona Lokale Partner stehen Schülern zur Seite

In diesem Jahr wurde die Kooperation gleich auf mehrfache Weise nachhaltig gefestigt. Im Juni haben Mitarbeiter von DKV Mobility, im Rahmen ihres „Community Days“, ein Lesefest an der Erich-Kästner-Schule mitgestaltet und durchgeführt. Vorbereitend fand ein Workshop in der Schule statt, damit sie Schulleben und die Atmosphäre dort kennenlernen. In der Schulbücherei konnten sich die Mitarbeiter von der Bücherwelt inspirieren lassen. So wurden 19 wunderschöne Leseprojekte kreiert, unter denen die Kinder auswählen konnten. Am Lesefesttag wurde dann thematisch zu den einzelnen Projekten vorgelesen, erzählt, gemalt, gebastelt, gesungen, gespielt und ganz viel Freude geteilt. Alle Beteiligten kamen zu dem Schluss, auch dieses Fest muss es wieder geben.