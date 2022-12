Eröffnung in wenigen Wochen Erkelenz bekommt ein Schiffcontainer-Hotel

An der Gewerbestraße Süd, etwas versteckt hinter Küchen Schaffrath, entsteht in Erkelenz derzeit das erste Hotel in der Region, das fast vollständig aus alten Seefrachtcontainern gebaut wird. Das „Tin Inn“ soll das erste von fünf Hotels sein, das das Wassenberger Unternehmen Containerwerk ab dem kommenden Jahr eröffnen will. Zwei Hotels in Montabaur (Rheinland-Pfalz) sowie jeweils eins in Hückelhoven und Heinsberg sollen dann schnell folgen.