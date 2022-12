Karneval bei der KG Kongo Neuer Glanz für Wassenberger Tulpensonntagzug

Und so setzen die Kongolesen alles daran, auch für das Sessionsfinale nichts dem Zufall zu überlassen. Der Kongo-Vorsitzende Thomas Windeln spricht daher schon jetzt über den großen Tulpensonntagszug, der am 19. Februar durch die Stadt ziehen wird. Los geht es um 14.11 Uhr in Birgelen. „Wir dürfen wohl mit Jörg und Toni eine außergewöhnliche Session erleben. Auch der Tulpensonntagszug soll passend zum Sessionsmotto ,Bunt wie der Regenbogen‘ organisiert werden.“ Die Gesellschaft hat nun ein Schreiben veröffentlicht, mit dem der Kongo potenzielle Zugteilnehmer ansprechen will. Mehr noch: Der Kongo will dem Tulpensonntagszug den Glanz alter Zeiten wieder verleihen. Dazu haben die Verantwortlichen in der Ideenschmiede ein Gewinnspiel geplant.