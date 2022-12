Blaulichtticker im Erkelenzer Land Lkw brennt im Wassenberger Industriegebiet aus

Lkw ausgebrannt Mit einem Lkw in Vollbrand bekam es die Wassenberger Feuerwehr am Mittwochmittag zu tun. Der Standort des Fahrzeuges machten es den Einsatzkräften zwischenzeitlich schwer. Gegen 11.15 Uhr rückten der Löschzug I mit den Einheiten Wassenberg, Myhl und Orsbeck und die Informations- und Kommunikationseinheit zur Lothforster Straße aus. „Dort fanden wir den Lkw auf einem Betriebsgelände vor. Das Führerhaus und der vordere Teil der Ladefläche brannten. Beladen war das Fahrzeug noch mit drei Paletten“, sagte Wehrleiter Holger Röthling. Der Fahrer aus Osteuorpa befand sich im Firmengebäude. Weil der Lkw sehr nahe an einer Halle stand, drohte das Feuer überzugreifen, „weshalb wir mit einer Riegelstellung versucht haben, die Flammen von der Halle fernzuhalten. Wären wir nur etwas später an der Einsatzstelle eingetroffen, hätten wir das nicht mehr verhindern können“, so Röthling weiter. Weil aus dem Lkw Motoröl ausgelaufen war, musste die Feuerwehr zusätzlich die Kanaleinläufe abdichten. Unterdessen musste das Löschwasser mit hohem Aufwand aufgefangen und abgepumpt werden. An dem Lkw entstand ein Totalschaden. Sämtliche Papiere des Fahrers sind verbrannt.