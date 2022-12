Lesung in Betty-Reis-Gesamtschule Wassenberg Wie ein Buch mit Parallelen erschreckt

„Im Verlauf meiner Recherche für das Buch habe ich sehr viele Briefe aus der Zeit gelesen. Oft stieß ich auf die Tatsache, dass sich die Menschen in eine Zeit nach dem Krieg gedacht haben. Eine Zeit, in der dann alles besser werden sollte“, formulierte es Reifenberg, der selbst heute in Köln lebt. So heißt es in einer Textpassage: „Der Krieg macht nichts Gutes aus den Leuten.“ Insgesamt geht es nicht nur um Briefe zwischen Lene und Rosi, auch weitere Personen, andere Schauplätze und mehr zeigen sich in dem Werk des Kölner Autors.