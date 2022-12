Karneval in Düsseldorf Das planen die Unterrather Funken

Die Unterrather Karnevalisten von den Funken Blau-Gelb stehen in den Startlöchern, um eine Session mit vielen Höhepunkten zu gestalten. Das Thema lautet diesmal „Wir feiern die 80er“. Es wird also wieder bunt in den Sitzungen der Funken und Sitzungspräsidentin Uschi Pannenbecker und Sitzungspräsident Michael Siebel machen sich bereits kräftig Gedanken über ihr Outfit. Denn sowohl Zuschauer wie Akteure sind in Unterrath in der Regel originell und passend zum Motto gekleidet. Schließlich gibt es auch in der Damensitzung eine Kostüm-Prämierung.