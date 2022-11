Wassenberg stellt Spitzenleistungen heraus Sportliche Aushängeschilder der Stadt

Mit seinem Europameistertitel ist vor allem Hermann-Josef Limburg, der vielfach auch Hermi gerufen wird, das sportliche Maß aller Dinge. Der leidenschaftliche Triathlet des SC Myhl hat in diesem Sommer den größten Triumph seiner sportlichen Karriere eingefahren: Seinen Sommerurlaub hatte er genutzt, um bei den European Championships in München an den Start zu gehen. In der Altersklasse 60 kam es dann zum großen Wurf – Limburg wurde in starken 2:10,13 Stunden, mit mehr als drei Minuten Vorsprung vor dem Zweitplatzierten, Europameister im Triathlon, dabei zeichnete er sich durch eine besonders starke Laufleistung aus. „Hermi“ schaffte in diesem Jahr allerdings noch mehr: Im Duathlon Sprint wurde er Deutscher Meister, Rang zwei bei der DM holte er schließlich im Triathlon. Hermann-Josef Limburg ist damit der höchstdekorierte Sportler innerhalb der Wassenberger Stadtgrenzen. Limburg hörte sich die Würdigungen bescheiden ganz hinten im Ratssaal an. Urspünglich kommt er aus dem Fußball, erst viel später entdeckte er seine Liebe zum Triathlon.