Heiligenhaus Grundschüler kommen ohne Wasserflaschen aus

Mit einem Antrag der CDU-Fraktion kam dann weiter Schwung in die Idee. Schnell fand sich eine breite Mehrheit für Wasserspender an allen Heiligenhauser Schulen, deren Schulleitungen das wünschten. Mittlerweile sind in Heiligenhaus alle weiterführenden Schulen und nun mit der Clarenbach-Schule auch die erste Grundschule damit ausgestattet. Möglich machte das – in einer Zeit knapper Budgets – das großzügige Engagement der Stadtwerke und die Unterstützung durch die Stadt. Auch wenn es coronabedingt einige Zeit gedauert hat, kann sich das Ergebnis mehr als sehen lassen. „Die Kinder sind begeistert von dem gekühlten stillen oder sprudelndem Wasser“, bestätigt Schulleiterin Manon Hoch. „Es muss kein Wassergeld mehr eingesammelt werden und die Eltern müssen keine Wasserkästen mehr hin- und herschleppen.“