Kampf um Ratinger Grundschule Über 2.300 Unterschriften gesammelt

(kle) Die Signale aus dem Rat sind durchaus positiv, und der Rückhalt in der Stadtgesellschaft ist da. Mehr als 2.300 Unterschriften sind zusammengekommen. Sie sollen dokumentieren, dass die städtische katholische Minoritenschule fortbestehen muss. Erst im März wird das Stadtparlament final entscheiden, was aus der Schule wird. Wie bereits berichtet, plant man, die Minoritenschule mit der Suitbertusschule zusammenzulegen. Der Entwurf zum Schulentwicklungsplan bedeute nicht unbedingt das Aus für die Minoritenschule, so die Botschaft aus der letzten Ratssitzung in diesem Jahr. „Wir haben durchaus positive Signale wahrgenommen und sind zuversichtlich, bis zur entscheidenden Sitzung im März 2023 genügend Überzeugungsarbeit zu leisten, um die Weiterführung der Minoritenschule zu erreichen“, sagte Andrea Eickenberg-Henkel, Schulpflegschaftsvorsitzende und Sprecherin der Initiative „Mino soll bleiben“ nach der Sitzung. Auch diesmal verfolgte wieder eine große Zahl von Eltern und Kindern die Debatte.