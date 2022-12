Immanuel Kant-Gymnasium Heiligenhaus „Jugend jazzt“ – Preis für Saxophonisten

Der im zweijährigen Abstand ausgetragene Wettbewerb führt die besten Nachwuchsmusiker des Landes im Bereich Jazz zusammen, um vor einer hochkarätig besetzten Jury ihr improvisatorisches Können, stilistische Vielfalt und spontanes gemeinsames Musizieren mit einem Profi-Ensemble unter Beweis zu stellen. Dem Heiligenhauser Publikum ist Joshua Poroye, Jahrgangsstufe EF, durch zahlreiche Auftritte im und außerhalb der Schule bekannt. Gemeinsam mit Musiklehrer und Mentor Paul Lindner begeistert er immer wieder das Publikum mit seinem Talent. Nach seinen diesjährigen Auftritten im Stadtmuseum Düsseldorf und der Tonhalle Düsseldorf ist für das kommende Jahr u.a. ein Auftritt in der deutschlandweit renommierten „Jazz-Schmiede“, ebenfalls in Düsseldorf, geplant. Das Immanuel-Kant-Gymnasium fördert das musikalische Talent aller Schülerinnen und Schüler. So haben Kinder der Unterstufe die Möglichkeit, in Instrumentalklassen ein Instrument ihrer Wahl zu erlernen. Auch Joshua hat das Improvisieren mit dem Saxophon in solch einer Klasse gelernt.