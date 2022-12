Kooperation im Kreis Heinsberg So steht es um die grenzüberschreitende Arbeit

Die SPD im Kreis Heinsberg wollte nun von der Kreisverwaltung wissen, ob durch die AG Grenzland entstandene Beziehungen nach 2016 weiter geführt wurden und ob damals entstandene Strukturen durch Mittel aus Bundes- oder Landesförderung gesichert werden konnten. Die Verwaltung teilte mit, dass die Netzwerke mit den niederländischen Kommunen nicht wie gewünscht fortgeführt wurden. Die bilateralen Beziehungen aus der AG Grenzland haben so in den vergangenen Jahren nicht in einem organisierten Format stattfinden können. Verstärkt worden sei dies sicher auch durch die Corona-Pandemie, die viele Veranstaltungen nicht möglich machte.