Erste Probe im Januar Ein neuer Gospelchor soll Wassenberg begeistern

Angesprochen sind alle, die Freude am Gesang haben, dabei ist es für Mertens nicht wichtig, ob die Interessenten viel oder auch gar keine Erfahrung mitbringen. „Ich lade singbegeisterte Menschen mit oder ohne Konfession dazu ein, sich auf die mitreißende und lebensbejahende Botschaft der Gospelmusik einzulassen. Das neue Jahr ist dazu ein willkommener Anlass, es mit dem Singen zu versuchen“, sagt er überzeugt. Auch Chöre, so weiß er, seien sehr betroffen gewesen von den Folgen, die die Corona-Pandemie mit sich brachte. Mertens will „die Menschen aus den Wohnzimmern locken, denn ein Chor lebt von einer guten Anzahl an Sängerinnen und Sängern“. Mertens berichtet weiter: „Wie heilsam der Gesang und das Miteinander sein kann, wissen viele Chorsänger zu sagen, die sich jetzt nach langem Pausieren endlich wieder in der gewohnten Form treffen können.“ In den Proben will der Chorleiter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zeigen, wie sie mit gezielten Stimmbildungsübungen ihre eigene Stimme entwickeln. Mit seiner Methode hat er schon vielen Menschen zu einem erfolgreichen Sängerleben in verschiedensten Chören verhelfen können.