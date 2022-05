Volker Heinrichs aus Wassenberg : DJ Picco mit Kultband Scooter auf Tour

Der Wassenberger DJ Picco tourt mit der Kultband Scooter durch Europa. Am kommenden Freitag steht Düsseldorf auf der Tourliste. Foto: Martin Guha

Wassenberg Der Wassenberger Volker Heinrichs, bekannt als DJ Picco, spricht von einem „Ritterschlag“. Denn in Düsseldorf spielt er an diesem Freitag nicht alleine.

Hyper, Hyper. Nur diese Wörtchen. Und viele denken direkt an Scooter und Frontmann H.P. Baxxter. Die Band hat Kultstatus erreicht. Findet auch Volker Heinrichs. Er verbindet die Mitte der 1990er-Jahre gegründete Band mit Wassenberg. Einfach so. Verrückt, aber wahr.

Volker Heinrichs, der Wassenberger, ist wohl besser unter dem Namen DJ Picco bekannt. 20 Jahre lang hat er als Resident-DJ in Himmerich und im Starfish in Aachen aufgelegt, auch den unzähligen Besuchern des Erkelenzer Electrisize-Festivals ist der Wassenberger ein Begriff. Spezialisiert ist er auf House-Elektro. Und Scooter? Die Band greift auf Heinrichs‘ jahrzehntelange Erfahrung zurück – und hat ihn gleich mitgenommen auf die große God save the Rave-Tour durch Europa. Am kommenden Freitag, 13. Mai, machen Scooter und DJ Picco Station in Düsseldorf im PSD-Dome.

„Das ist ein Ritterschlag und eine riesige Ehre“, sagt Heinrichs. Als 14-Jähriger legte der heute 52-Jährige im Wassenberger Jugendheim auf. Damals hatte er noch nicht an die großen Bühnen gedacht. Im Gegenteil. Mit 14, so erinnert er sich, war er noch eher klein gewachsen, was ihm den Namen Picco, angelehnt an eine kleine Piccolo-Sektflasche, einbrachte. „Erst mit 16 wurde ich größer“, lacht Heinrichs heute. Seit mehr als 25 Jahren ist Picco als Musikproduzent und DJ erfolgreich. Hohe Chartplatzierungen mit seinen Singles in den Dance- und Verkaufscharts, Kooperationen unter anderem mit Dimitri Vegas & Like Mike, DJ‘s From Mars oder Porter Robinson, goldene Schallplatten und eine Auszeichnung „Ibiza Music Award“ kann Heinrichs vorweisen.

Über eine Plattenfirma lernten sich Volker Heinrichs und Scooter kennen. Und irgendwann fiel der DJ, der die Show vor dem Scooter-Spektakel bei einem Konzert rockt, aus. Picco sollte aushelfen. „Das war vor etwa vier Jahren. Später stieg der bisherige DJ dann komplett aus. Was folgte, war die Frage Scooters, ob ich als fester DJ-Support an Bord komme“, erzählt Volker Heinrichs.

Wenn er über die Entwicklung nachdenkt, spricht er von einem Turbo, der gezündet worden sei. Auch seine Karriere geriet durch die Corona-Pandemie ins Stocken. Heute spricht er von einer Zeit, die die wohl erfolgreichste seiner Laufbahn ist. „Meine Musik läuft auf Spotify erfolgreicher als je zuvor. Mit all‘ meinen Projekten komme ich gerade auf über 100 Millionen Streams. Man kann wohl sagen, dass Corona für mich insgesamt einen perfekten Zeitpunkt geboten hat.“ Picco will aber auf dem Boden der Tatsachen bleiben. „Ich musste über die Jahre so viele Booking-Anfragen ablehnen, weil ich fest an meine Resident-Diskotheken gebunden war. Daher habe ich mir jetzt fest vorgenommen, alles nachzuholen, was vorher nicht möglich war. Wenn ich bei einer Eventanfrage das Gefühl habe, das könnte mir Spaß machen, dort aufzulegen, bin ich dabei“, sagt er. So stehen in seinem Kalender neben der Scooter-Tour auch Festivals und Club-Gigs, Firmenfeiern und private Events, sogar zwei Hochzeiten hat er im Programm und steht dort hinter den Turntables.

Aktuell ist allerdings die Europa-Tour mit Scooter in den Mittelpunkt gerückt. Gerade ist man zurück aus England. In London und Manchester waren die Shows ausverkauft. In London in der O2 Brixton Academy gastierten schon Weltstars wie Elton John und die unsterbliche Band Queen mit ihrem unvergessenen Frontmann Freddie Mercury.

Die Zusammenarbeit mit Scooter beschreibt Heinrichs als „großartig“. Die Band, so findet Heinrichs, erlebe derzeit eine absolute Hoch-Zeit. „Man muss sich mal vorstellen: Bei den Konzerten ist das Publikum im Alter zwischen 15 bis 70. Da ist alles vertreten. Dabei war Scooter in der Anfangszeit eher belächelt und darf sich heute über Kultstatus freuen.“

Wenn er an Freitag, 13. Mai, denkt, dann hofft Picco, dass viele alte Weggefährten sich auf den Weg nach Düsseldorf machen. „Ich hoffe sehr, dort viele bekannte Gesichter hier aus der Region wiederzusehen, die vor Corona jede Woche in meinen ehemaligen Residentläden mit mir gefeiert haben“, wünscht er sich.

Von DJ Picco gibt es bald auch neue Musik. „Anfang Juni erscheint meine neue Single ,Hesitate‘. Das Video dazu drehen wir gerade auf der Tournee. Das gibt es dann natürlich auch bei YouTube.“