Blaulichtticker im Erkelenzer Land​: Falscher Wasserwerker erbeutet Schmuck bei Seniorin​

Erkelenzer Land Unter einem Vorwand verschaffte sich der 87-Jährige Zugang zum Haus der 87-Jährigen. Einbrüche in Autos und Häuser gab es in Erkelenz und Wassenberg.

Falscher Wasserwerker bestiehlt Frau Ein Betrüger, der sich als Mitarbeiter des örtlichen Wasserwerks ausgegeben hat, hat am Dienstagmittag in Kleingladbach Schmuck bei einer 87-Jährigen erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, gab der Mann an, den Kanalanschluss in den Badezimmern kontrollieren zu müssen. Die Frau ließ ihn ein und kam seiner Aufforderung nach, in einem der beiden Badezimmer die Spülung zu betätigen, während er im zweiten Badezimmer dasselbe mache. Kurz darauf verabschiedete sich der Mann. Die Frau stellte fest, dass ihr Schmuck fehlte, den sie in einer Schatulle aufbewahrt hatte. Der Mann war 55 bis 60 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank und wirkte südländisch. Er trug blaue Arbeitskleidung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 02452 9200 zu melden.