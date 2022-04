Musikalische Lesung in der Kreuzkirche Wassenberg mit Titus Reinmuth : Ein Werk mit viel Persönlichkeit

Autor Titus Reinmuth (Vordergrund) stellte in der Wassenberger Kreuzkirche sein neues Werk vor. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Wassenberg „Mit dir wird alles leichter“ ist der Titel des neuen Buches von Titus Reinmuth, ehemaliger evangelischer Pfarrer aus Wassenberg. Warum dieses Buch seine wohl persönlichste Arbeit ist.

Von Angelika Hahn

„Genieße die Momente“ – einer der Songs, die die Band Kreuzweise beim musikalischen Literaturnachmittag zur Vorstellung des neues Buchs von Bandmitglied Titus Reinmuth (Bass/Texte) interpretiert, passt als Leitmotiv bestens zu dieser besonderen Lesung, zu der die Wassenberger Bürgerbücherei Bücherkiste in die Evangelische Kreuzkirche Wassenberg eingeladen hatte. Der nach wie vor in Birgelen lebende frühere Wassenberger Pfarrer und heutige stellvertretende Evangelische Rundfunkbeauftragte Titus Reinmuth feiert in seinem neuen Buch „Mit dir wird es leichter“ (adeo-Verlag) die Kraft der Freundschaft. Und dies in einer besonderen Form – dem Chat-Dialog mit seiner alten Freundin Sarah. Der Tim im Buch ist „zu 90 Prozent“, wie Reinmuth bekennt, er selbst, und auch die Jugendfreundin und der intensive Messenger-Kontakt der beiden sind keine Fiktion, wenn auch literarisch ausgebaut.

Nach der Begrüßung durch Irmgard Stieding verriet Titus Reinmuth, der unter anderem in Braunschweig aufwuchs, in einem einführenden Gespräch mit Ursula Kurzweg von der Bücherkiste nicht nur einiges über seine Jugend in einer Pfarrerfamilie, seinen auf biblische Namen fixierten Vater, der ihn eigentlich Timotheus nennen wollte, woraus im Chat-Roman nun der Tim wurde, sondern auch über den Anreger für diese moderne Version des im 19. Jahrhundert populären Briefromans. Es war, so erzählte Autor Reinmuth, der österreichische Autor Daniel Glattauer mit seinem 2006 veröffentlichten Roman „Gut gegen Nordwind“, der im selben Jahr für den Deutschen Buchpreis nominiert wurde. Das Buch handelt von einer durch Zufall entstandenen E-Mail-Korrespondenz zwischen einem alleinstehenden Mann und einer verheirateten Frau. „In meinem Buch“, so Reinmuth, „ aber geht es nicht wie bei Glattauer um eine Zufallsbekanntschaft, sondern Tim und Sarah kennen sich seit ihrer Kindheit.“

Richtig eng werden dieser Kontakt und die alte Freundschaft nun in der besonderen persönlichen Grenzerfahrung, die Tim – wie Titus - durch eine Krebserkrankung 2019 macht. Die plötzlich aufscheinende Möglichkeit, dass das Leben nur noch sehr begrenzt sein könnte, lässt Tim im Dialog mit seiner alten Freundin sein Leben neu und anders sehen und die Frage „Was ist ein glückliches Leben, was zählt letztlich wirklich?“ – Liebe, Vertrauen, Auseinandersetzung mit Trauer und Endlichkeit – facettenreich beantworten.

Anknüpfungspunkte zu Reinmuths 2019 veröffentlichter Sammlung eigener Rundfunkbeiträge rund um das Thema Vertrauen („Im schlimmsten Fall geht alles gut“) werden gleich mehrfach deutlich. Aber auch seine persönliche Auseinandersetzung mit Leben und Tod durch das Engagement in der Wassenberger Hospizinitiative Regenbogen. Und natürlich hat Titus Reinmuth in seinen Dialog-Roman auch (teils neue) Songtexte von sich für die bekannte Band Kreuzweise einfließen lassen, von denen einige, vertont wie immer von Thorsten Odenthal, an diesem Nachmittag erklingen. Und durchaus Hoffnung, Zuversicht und Beschwingtheit verbreiten.

Wie auch die Lesung ausgesuchter Passagen aus dem Buch, bei der dem Autor Kreuzweise-Sängerin Jutta Graab-Ehlig (in der Rolle der Sarah) zur Seite steht, keineswegs trockene Tristesse verbreitet: Trotz des ernsten Hintergrunds und der sehr persönlichen Schilderungen vom Angst und Gefühls-Chaos bei Tim sowie den Alltags(geld)sorgen der alleinerziehenden Freiberuflerin Sarah, die ihrerseits Verluste erleben musste wie Tim durch den frühen Tod des Bruders, gibt es auch viele unterhaltsame und leichte Passagen, geschickt gespickt mit einem Schuss Humor und Ironie. Etwa da, wo Tim und Sarah sich dem Charakter ihrer kuriosen Freundschaft nähern mit der Frage „Können Männer und Frauen wirklich nur Freunde sein?“ und so einige Schwierigkeiten haben, Parallelen für ihre Beziehung in der Weltliteratur zu finden. Immer wieder geht es um reine Männer- oder Frauenfreundschaften oder um Liebespaare. „Wir zwei sind nicht vorgesehen“, sagt Tim, und die Leser sehen dabei ein Schmunzeln vor ihrem geistigen Auge. Schließlich einigt man sich auf die „Herzensfreundschaft“ nach Aristoteles. Aber ein „Hauch Erotik in der B-Note“ darf insgesamt auch noch sein.