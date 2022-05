Stadtradeln in Wassenberg : Radtour mit dem Bürgermeister

Wassenberg Marcel Maurer fährt am 13. Mai rund um Wassenberg. Er beteiligt sich damit auch am Stadtradeln, das seit gestern im Kreis Heinsberg läuft.

Das soll sich in Zukunft allerdings drastisch ändern. Die Stadt will mehr für Radfahrer tun, auf der To-Do-Liste stehen Dinge wie die Verbesserung von Radwegen und Radrouten im Stadtgebiet, wobei hier sicherlich der Wassenberger Stadtkern in Angriff genommen werden wird. Das Thema Radfahren nimmt mittlerweile einen größeren Stellenwert ein. Ein Beispiel war die Teilnahme der Stadt Wassenberg am Stadtradeln 2021. Weil der erste Versuch schon mal positiv verlief, ist die Stadt auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Gestern, Freitag, 6. Mai, fiel der offizielle Startschuss. Neun Team sind bereits gemeldet, insgesamt 67 Fahrerinnen und Fahrer machen mit und sammeln drei Wochen lang möglichst viele Kilometer. Unter www.stadtradeln.de/wassenberg kann man sich registrieren. „Möglichst viele Alltagswege sollen mit dem Fahrrad zurückgelegt werden, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen“, motiviert die Stadt Wassenberg.