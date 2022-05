Fahrrad statt Auto : In Mönchengladbach startet das Stadtradeln

Bereits zum achten Mal findet das Stadtradeln statt. Bereits 2018 waren viele begeistert dabei, wie das Foto zeigt. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach Am Samstag, 7. Mai, beginnt das Mönchengladbacher Stadtradeln. Wie man mitmachen kann, was die Aktion bewirken soll und was mit den per App gesammelten Daten passiert.

Kräftig in die Pedale treten sollen alle Mönchengladbacher in den kommenden 21 Tagen. Am Samstag, 7. Mai, startet das achte Mönchengladbacher Stadtradeln. Dabei geht es darum, öfter mal das Auto stehen zu lassen und stattdessen das Fahrrad zu nehmen. Alle, die in Mönchengladbach wohnen, arbeiten oder eine Schule besuchen, sind dazu aufgerufen, so viele Wege wie möglich klimafreundlich zurückzulegen und dabei Kilometer für ihr Team und ihre Stadt zu sammeln. Mit der kostenfreien Stadtradeln-App können die Teilnehmenden ihre Strecken via GPS tracken und gutschreiben lassen. Unter allen Teilnehmenden werden am Ende Sachpreise verlost.

2021 waren 2361 Menschen Teil der Aktion in Mönchengladbach und legten insgesamt 382.573 Kilometer zurück.

„Wer mitmacht, spart Kohlenstoffdioxid, tut seiner Gesundheit etwas Gutes und leistet gleichzeitig wichtige Grundlagenarbeit für eine gezielte Radförderung“, heißt es von Stadtseite. Denn mithilfe der App werden Verkehrsdaten anonymisiert erfasst und daraus wichtige Erkenntnisse gewonnen. Etwa dazu, wo viele Radler unterwegs sind, wo der Verkehrsfluss regelmäßig ins Stocken gerät, oder wo Wartezeiten an Ampeln unverhältnismäßig lang sind.

Zum Auftakt können die ersten Kilometer in Richtung City Kirche zurückgelegt werden. Dort gibt es am Samstag, 7. Mai, von 9.30 bis 14 Uhr ein vielfältiges Programm auf dem Edmund-Erlemann-Platz. Dabei informiert unter anderem die Stabsstelle Mobilitätsmanagement der Stadt über die Aktion und unterstützt bei der Anmeldung. Eine besondere Rolle soll an dem Tag das Thema Verkehrssicherheit spielen. So gibt es einen eigenen Stand der Verkehrssicherheitskampagne „Liebe braucht Abstand", ein Infomobil der Landesverkehrswacht, aber zum Beispiel auch eine Poolnudelfahrt des Umweltverbands VCD. Diese soll helfen, ein Bewusstsein für den richtigen Abstand im Straßenverkehr zu entwickeln.

Wer sich für das Thema Lastenrad interessiert, kann am Stand des ADFC verschiedene Modelle testen. Oder gleich am ersten Mönchengladbacher Lastenradrennen teilnehmen, das dieser ab 11 Uhr rund um die City Kirche veranstaltet.

Deutlich gemächlicher geht es bei der Auftakttour des ADFC zu, die ab 9.30 Uhr am Alten Markt startet. Die Route führt über schöne Strecken in den Norden der Stadt und erreicht an ihrem Ende wieder den Edmund-Erlemann-Platz. Da gemeinsames Radeln zu den schönsten Arten gehört, Kilometer zu sammeln, bietet der Verband noch weitere geführte Touren im Aktionszeitraum an.

Informationen zum Stadtradbel bietet die Website der Stadt Mönchengladbach unter www.stadt.mg/stadtradeln. Anmeldungen sind möglich unter www.stadtradeln.de/moenchengladbach.

