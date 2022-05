Prioritäten beim ASV Süchteln : Alle Kraft für die zweite Mannschaft in der Kreisliga

Fussball-Kreisliga Im Saisonendspurt hat die Reserve des ASV Süchteln im Verein Priorität: Denn diese kann noch in die Bezirksliga aufsteigen. Das würde dem Verein vielfältige Vorteile bringen. Aus diesem Grund bekommt das Team Unterstützung aus der Landesliga.

Dass nicht nur immer die erste Mannschaft die Priorität Nummer eins im Verein genießt, beweist aktuell der ASV Süchteln: Da sich die Landesliga-Fußballer unter Trainer Frank Mitschkowski in den vergangenen Wochen im oberen Tabellendrittel festgespielt haben, dreht sich beim ASV aktuell alles um die zweite Mannschaft. Mit 56 Punkten belegt die Elf von Coach Michael Ingenrieth in der Kreisliga A aktuell den zweiten Tabellenplatz und kann damit am Saisonende unter Umständen den ganzen großen Wurf landen – den erstmaligen Aufstieg in die Bezirksliga für das Reserve-Team. Dort spielte bis vor einigen Jahren größtenteils die Erstvertretung, die sich allerdings mittlerweile in der Landesliga etabliert hat.