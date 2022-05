Besorgte Eltern in Mönchengladbach : „Falscher Busfahrer“ sorgt für Aufregung in sozialen Medien

Mönchengladbach Das sorgte in der Stadt für Wirbel: die Warnung vor einem Mann, der gezielt Kinder anspricht und ihnen sagt, der Bus sei ausgefallen, sie sollen bei ihm einsteigen. Sogar die Polizei befasste sich mit dem Fall.

Angeblich kam die Warnung vom Schulträger, also von der Stadt Mönchengladbach: Schüler seien an der Bushaltestelle aus einem weißen Kastenwagen mit dem Schriftzug der NEW angesprochen worden. Der Fahrer habe gezielt Kinder angesprochen und behauptet, dass er sie zur nächsten Bushaltestelle bringe, weil der normale Bus ausgefallen sei. Dann folgt der Zusatz: „Ich bitte aus diesem Anlass, die Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren, nicht in fremde Wagen einzusteigen, selbst wenn diese einen offiziellen Anschein haben.“ Die Unterzeichner waren unterschiedlich: in einem Fall die Schulleitung einer Grundschule, im anderen die eines Gymnasiums.

Die Posts wurden in Windeseile geteilt: in WhatsApp-Gruppen, in Facebook-Gruppen aus Giesenkirchen, Hockstein und Hochneukirch. Besorgte Eltern riefen sich gegenseitig an. Schließlich war auch die Polizei eingeschaltet, die über den Sachverhalt von der NEW informiert worden war. Auf Anfrage erklärte ein Sprecher der Stadt: „Von uns ist keine solche Information herausgegeben worden.“

Zwischenzeitlich gab es am Donnerstag die Entwarnung – ebenfalls über die sozialen Medien: Es habe sich doch um einen NEW-Fahrer gehandelt. Aufgrund akuter Personalnot seien punktuell Linienfahrzeuge ersetzt worden. Dies könne auch wieder geschehen. Aber die NEW wolle in Zukunft über einen solchen Ersatzverkehr informieren. Wer diese Nachricht schickte, ist ungeklärt.

Allerdings: Auch die Polizei gab am späten Nachmittag Entwarnung. Sie habe Folgendes ermittelt: Dass ein Mann, der als angeblicher Fahrer der NEW aktuell Kinder ansprechen soll, um sie in sein Auto zu locken, nicht den Tatsachen entspreche: „Teilen Sie diese Warnung nicht weiter!“, lautete die Bitte.

Ausgangspunkt für die Warnmeldungen dürfte laut Polizei ein Sachverhalt sein, bei dem der Fahrer eines Fahrzeuges mit NEW-Aufdruck tatsächlich am Montagabend, 2. Mai, einem Kind an einer Bushaltestelle gesagt hatte, dass er es nach Hause fahre. Dieser Vorfall wurde der Polizei am Folgetag gemeldet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich hier um ein Missverständnis: Die NEW setze, um einen drohenden Ausfall von regulären Linienbussen aus technischen oder personellen Gründen zu verhindern, kurzfristig Ersatzfahrzeuge ein. Dies sei auch hier der Fall gewesen, wie bestätigt worden sei. Bei der Polizei seien bislang keinerlei weitere Vorfälle dieser Art gemeldet worden.

Von der NEW gab es folgende Stellungnahme: „Hierbei handelt es sich um ein Missverständnis.“ Dann verwies die Pressesprecherin auf die Mitteilung der Polizei.

