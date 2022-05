Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 6. Mai 2022) : Nur ein Covid-19-Patient auf der Intensivstation

Mönchengladbach Die Stadt meldet 261 Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt minimal. Auf den Intensivstationen in Mönchengladbach liegt weiterhin nur ein Corona-Patient. Die Werte im Überblick.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Mönchengladbach sinkt minimal auf 467,9 (Vortag: 472,5), wie das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet. Der Landesschnitt wird derweil mit 510,1 (Vortag: 519,2) und der bundesweite Durchschnitt mit 553,2 (Vortag: 566,8) angegeben. Mit 938,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche hat die Stadt Bielefeld aktuell die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in NRW; die Stadt Duisburg mit 260,7 die niedrigste.

Laut Divi-Intensivregister wird am Freitagmittag (Stand: 6. Mai, 11.18 Uhr) nur ein Covid-19-Patient in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Dieser Patient wird invasiv beatmet. Auch am Vortag lag die Zahl der Covid-Intensivpatienten in der Vitusstadt bei eins.

Die Hospitalisierungsrate in NRW wird vom RKI tagesaktuell mit 5,13 angegeben – und liegt damit höher als an den Vortagen. Am Donnerstag lag der Wert bei 4,86 (nachträglich korrigiert auf 5,84), am Mittwoch bei 4,63 (korrigiert auf 6,17) und am Dienstag bei 4,32 (korrigiert auf 6,11). Der Bundesschnitt wird aktuell mit 4,27 beziffert – und somit niedriger als der NRW-Wert.