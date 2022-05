Stadtradeln in Rheurdt : Auf die Räder, fertig, los!

Besonders leicht können die gefahrenen Kilometer mit der Stadtradel-App getrackt werden. Foto: Klima-Bündnis

Rheurdt Die Gemeinde Rheurdt beteiligt sich auch 2022 wieder an der weltgrößten Fahrradkampagne „Stadtradeln.“ 21 Tage lange sollen möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja König

Vom 23. Mai bis 12. Juni sind die Rheurdter wieder aufgerufen, für die Gemeinde und für das Klima kräftig in die Pedale zu treten und sich am diesjährigen „Stadtradeln“ zu beteiligen. Die weltgrößte Fahrradkampagne lädt erneut alle Kommunen ein, für mehr Radförderung und Klimaschutz in die Pedale zu treten.

Auch in diesem Jahr machen die Städte und Gemeinden im Kreis Kleve wieder gemeinsame Sache und radeln zeitgleich. Nachdem im vergangenen Jahr kreisweit eine neue Bestmarke von insgesamt rund 1,24 Millionen Kilometern aufgestellt werden konnte, sind auch in diesem Jahr erneut alle 16 Städte und Gemeinden im Kreis Kleve mit dabei. Im Vergleich mit den anderen Städten und Gemeinden im Kreisgebiet lag Rheurdt im Jahr 2021 mit Platz elf im Mittelfeld. 155 aktive Radfahrerinnen und Radfahrer und 15 Teams haben im Ökodorf insgesamt 43.750 Kilometer für das Gemeindekonto erradelt. Darüber freute sich die Umwelt: Rund sechs Tonnen CO 2 konnten dadurch vermieden werden.

Und auch in diesem Jahr heißt es im Aktionszeitraum 21 Tage lang möglichst viele alltägliche Wege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Mit der Stadtradel-App sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer smart unterwegs. Die Strecken können ganz einfach per GPS getrackt werden und die App schreibt die Kilometer dem Team und der Kommune gut.