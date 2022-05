Drogenfund in Mönchengladbach : Drei Umzugskartons voll mit Marihuana

Mönchengladbach Bei einer Polizeikontrolle war ein Auto aufgefallen, das plötzlich mit quietschenden Reifen abbog. Spürhund Bane erschnüffelte im Wagen später Drogen mit einem sehr hohen Marktwert.

Im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion ist der Polizei am Donnerstag, 5. Mai, ein besonderer Fang ins Netz gegangen: Im Fahrzeug eines 28-Jährigen stießen die Beamten auf drei Umzugskartons voll mit Marihuana mit einem Straßenverkaufswert von etwa 200.000 Euro. Gegen 10.30 Uhr war den Polizisten der 28-Jährige aufgefallen, weil er beim Erblicken der Kontrollstelle an der B 57 plötzlich mit quietschenden Reifen die nächste Abbiegung nahm. Ein Polizist auf einem Motorrad nahm sofort die Verfolgung auf. Nach wenigen hundert Metern hielt der 28-Jährige im Gewerbegebiet an der Straße Willicher Damm an, sprang aus dem Auto und lief über einen Acker davon. Weitere Streifenteams kamen hinzu und fahndeten nach dem Flüchtigen. Sie stellten ihn kurz darauf am Engelsmühlenweg.