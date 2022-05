Haan : Stadtradler wollen 100.000-Kilometer-Hürde nehmen

Fahrradfahren ist gesund und schont die Umwelt. Deshalb sollten möglichst viele Menschen bei der Stadtradel-Aktion mitmachen. Foto: Ralph Matzerath

Haan Die dreiwöchige Aktion startet am Sonntag. Im vorigen Jahr waren 450 Radler in 19 Teams aktiv, um möglichst viele Fahrradkilometer für den Klimaschutz zurückzulegen.

Bereits zum achten Mal beteiligt sich der Kreis Mettmann zusammen mit den zehn kreisangehörigen Städten an der Aktion Stadtradeln. Der deutschlandweite Wettbewerb startet im Kreis Mettmann am 8. Mai (Muttertag) und ruft alle Bürger dazu auf, drei Wochen lang kräftig in die Pedale zu treten und möglichst viele Fahrradkilometer für den Klimaschutz zurückzulegen.

Im vorigen Jahr beteiligten sich 450 Radler in 19 Teams am Stadtradeln in Haan. Gemeinsam strampelten sie 98.314 Kilometer. Gewonnen hatte 2021 das mit 66 Teilnehmern größte Haaner Stadtradelteam „The Cock Town Cycling Opposition (C2O)“. Im Aktionszeitraum von drei Wochen radelten die Teammitglieder mehr als 13.000 Kilometer. Platz 2 belegte das Team des Vereins Private Kindergruppe Haan mit knapp 9000 Kilometern sowie Platz 3 das Team Pumpstation mit gut 8000 Kilometern. Das damals gesetzte, aber letztlich verpasste Ziel, die 100.000-Kilometer-Marke zu knacken, bleibt für 2022 bestehen.

Jeder, der mitradelt, kann für seine Stadt Punkte sammeln. Radler aus den zehn kreisangehörigen Städten beteiligen sich direkt für ihre Stadt und damit gleichzeitig auch für den Kreis Mettmann.

Auch in diesem Jahr besteht wieder die Möglichkeit zeitgleich am Wettbewerb „Schulradeln“ teilzunehmen. Beim Schulradeln werden die fahrradaktivsten Klassen und Schulen in NRW gesucht. Schüler, Lehrkräfte und Eltern sammeln ihre gefahrenen Radkilometer individuell oder als Klassenverband für das Schulteam. Ziel des Wettbewerbs ist es, eine gesunde Abwechslung zum meist bewegungsarmen Schulalltag zu ermöglichen und gleichzeitig Schüler, Lehrkräfte und Eltern in die Lage zu versetzen, fit und aktiv zum Klimaschutz beizutragen.

Der Haaner Turnverein als größter Haaner Sportverein hat ein Team gegründet und möchte dazu beitragen, dass Radfahren attraktiver wird und immer mehr Menschen das Auto stehen lassen.

Mit der kostenfreien „Stadtradeln“-App können Teilnehmende die gefahrenen Strecken bequem via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. So können Punkte für die Verbesserung der Rad-Infrastruktur und für viele andere Preise gesammelt werden. Einen weiteren Vorteil bietet die App: Die so erhobenen Radverkehrsdaten werden durch das Klima-Bündnis, vollkommen anonymisiert, wissenschaftlich ausgewertet und geben der Stadt Haan Auskunft über verkehrsplanerisch wichtige Fragen wie: Wo sind wann wie viele Radler*innen unterwegs, wo gerät der Verkehrsfluss ins Stocken, wo sind Wartezeiten an Ampeln unverhältnismäßig lang? So ist ein möglichst bedarfsgenauer Ausbau der Radinfrastruktur möglich.