Aktion in Meerbusch : Radnacht eröffnet Stadtradeln

Meerbusch Am Freitag können die ersten Kilometer gesammelt werden. Die Tour führt von Strümp nach Büderich. Bis Ende des Monats gilt es dann, möglichst viel Strecke mit dem Fahrrad zurückzulegen – auch, um die Umwelt zu schonen.

Vom morgigen Freitag bis zum 26. Mai werden in Meerbusch wieder Kilometer gesammelt. Gemeinsam mit den anderen Kommunen des Rhein-Kreis Neuss nimmt die Stadt am Stadtradeln teil. Der Wettbewerb, bei dem verschiedene Teams möglichst große Distanzen radeln, soll dazu dienen, möglichst viele Menschen vom Auto auf das Fahrrad zu bringen und so die Umwelt zu schonen.

Zum Auftakt des Stadtradelns findet nach zweijähriger Corona-Pause wieder die Radnacht am kommenden Freitag, 6. Mai, statt. Ab 18 Uhr können die ersten Kilometer für den Wettbewerb gesammelt werden. Die Route führt vom Fouesnantplatz in Strümp über die Rheingemeinden nach Lank-Latum bis Bösinghoven, wo eine kleine Erfrischung zur Pause wartet. Weiter geht es über Osterath, den neuen Radweg an der K-Bahn entlang bis zum Ziel – dem Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich.