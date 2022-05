Fest in Osterath : Der Mailauf als großer Höhepunkt

Beim Mailauf im Rathauspark Osterath war den Bambini der sportliche Ehrgeiz auf reizende Weise anzusehen. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Meerbusch Nach zweijähriger Corona-Pause fand in Osterath wieder das Maifest im Rathauspark statt. Der Bürgerverein „pro Osterath“ konnte sich über viel Zuspruch freuen. Die Eichendorff-Schule hatte die schnellsten Läufer.

Weithin sichtbar prangte der stattliche Maibaum im Rathauspark von Osterath, geschmückt und aufgestellt von der St. Sebastianus-Brüderschaft. Ein Symbol für das Fortbestehen einer schönen Tradition seit 28 Jahren: Nach zweijähriger Corona-Pause lebte das Maifest wieder auf. „Bis vor drei Wochen war es noch ein Zitterspiel, ob es überhaupt stattfinden könnte, dann fielen zum Glück die entscheidenden Coronaregeln weg“, sagt Stefan Mosch, 1. Vorsitzender des Bürgervereins „pro Osterath“, der das Fest beeindruckend flott und gegen etliche Widrigkeiten organisiert hat. „Jetzt sind wir froh, unser lebenswertes und liebenswertes Osterath präsentieren zu dürfen. Wir danken allen lokalen Unterstützern, ohne sie hätten wir das nicht gestemmt gekriegt.“

Bei gutem Wetter gab es vieles, was das Herz der Familien erfreute: Gegrilltes und Gebackenes, Pizza und Döner, Zuckerwatte, Hüpfburg und Nostalgie-Karussell für die Kleinsten. Schwungvoll musizierte der Bundesspielmannszug „Treu zu Osterath“. Zahlreiche Schützen mischten sich unters Volk, in der Hoffnung, dass sie in diesem Sommer wieder gewohnt zünftig ihre Schützenfeste begehen können.

An allerlei Ständen im Park präsentierten sich Organisationen wie das Deutsche Rotes Kreuz, die Krankenkasse AOK oder der Verein für Kindertagespflege in Meerbusch. Bei „Meerbusch hilft“ fanden die Lose für die Tombola reißenden Absatz – die Menschen spendeten gern. Eine Weile schaute sich auch Bürgermeister Christian Bommers im Rathauspark um. Dann zog er weiter zum Maifest nach Strümp und versäumte damit den Höhepunkt des Sonntags: den 18. Mailauf, veranstaltet vom Osterather Turnverein.

Mit dem Wettrennen der Kindergartenkinder über 800 Meter ging es los. Als Erster kam Noa (5) aus dem Evangelischen Kindergarten Krähennest ins Ziel. „Er hat mit seinem Papa geübt“, berichtete seine Mutter Momoko. Auch die über 100 Grundschulkinder waren auf 1000 Metern mit Feuereifer dabei. Manche Mädchen rannten Hand in Hand, einige im Windschatten ihrer Mütter. Ein kleiner Junge wollte schon aufgeben, aber seine Mama zog ihn resolut weiter, so lange, bis er wieder in der Spur war. In jeder Runde fuhr Mailauf-Leiter Ralf Naebers auf dem Rad vorneweg, mit Trillerpfeife und Ampelmännchen auf der Kappe.

Dann heizte Moderator Peter Müller-Mannhardt vor dem Staffellauf der Grundschulklassen die Spannung an: „Gleich brennt hier der Park!“ Vier Schulen nahmen daran teil: die Eichendorff-Schule und die Nikolaus-Schule in Osterath, die Pastor-Jacobs-Schule und die Theodor-Fliedner-Schule in Lank. Tatsächlich wurde es im Nu laut und drangvoll an Start und Ziel, die Eltern waren nicht minder aufgeregt als ihre Kinder.