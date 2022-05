Kunst aus Meerbusch : Grundschüler stellen im NRW-Forum aus

Die Besucher der Ausstellung im Düsseldorfer Ehrenhof können unter anderem die Werke der ersten Klasse der St. Mauritiusschule besichtigen. Foto: Ja/Anne Orthen (ort)

Meerbusch An dem Wettbewerb für Grundschulkinder beteiligen sich Kinder der Mauritiusschule Büderich. Ihre Gemeinschaftswerke zum Thema Umweltschutz sind bis zum 22. Mai in Düsseldorf zu sehen.

Es ist die dritte Auflage des vom Kunstpalast Düsseldorf initiierten „Kunstwettbewerbs für Grundschulen“ und damit nach dem rheinischen Prinzip bereits eine Tradition. Das gilt auch für die Teilnahme der St. Mauritius-Schule Büderich, die die Klassen 1a, 1b, 2a, 3a und 3b für die Abschlussveranstaltung in diesen Wettbewerb geschickt hat.

Im vergangenen Jahr hat die damalige 2b der Büdericher Grundschule den Publikumspreis gewonnen und auch in diesem Jahr stimmen wieder Besucherinnen und Besucher über ihr Lieblingswerk ab.

Das dürfte nicht leicht fallen, denn die Kreativität der Schülerinnen und Schüler ist berührend und überwältigend zugleich. Am Wettbewerbsthema „Tiere und ihre Heimat“ nehmen 51 Klassen aus 25 Grundschulen mit 40 Gemeinschaftsarbeiten teil. Stellvertretend für die jeweiligen Kunstlehrerinnen der Klassen stellt Bernadette Lütkeniehoff fest: „Das Thema hat große Fantasien geweckt. Deshalb wird das die Tierwelt hart betreffende Umweltproblem in allen erdenklichen Schattierungen dargestellt. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei.“ Die beiden 1er-Klassen haben sich die Meerestiere ausgesucht, sie mit Müll im Meer in Verbindung gebracht und damit ihr aktuelles Sachunterricht-Thema aufgenommen.

Vier Bilder zeigen Delfin, Wal, Schildkröte und Qualle, die mit achtlos weggeworfenen Plastikteilen zu kämpfen haben. Und auch im Gemeinschaftswerk, das von den Kindern der 2a aus vier Bildern in unterschiedlichen Techniken zusammengeschoben wurde, gibt es viel zu entdecken. Das gilt ebenso für die drei aneinander gereihten Arbeiten in Acryl auf Leinwand der 3a. Hier geht es um Tiere in Afrika.

„Jedes Kind durfte ein Tier malen“, ergänzt Bernadette Lütkeniehoff. Und die 3b, die Gewinnerklasse des vergangenen Jahres, hat sich der Bienen angenommen. Wiederum von der Büdericher Künstlerin Johanna Wiens unterstützt, wurden auf eine große Styropor-Platte aus Krepppapier gebastelte bunte Blumen mit Stängeln aus Pfeifenreiniger gesteckt. Dazwischen surren die Bienen. Das Gegenstück zu diesem Blühstreifen bildet daneben hängend ein trostlos und traurig wirkender Ausschnitt des Stücks einer Straße mit Markierung, ohne jegliches Grün.

Alle Gemeinschaftsarbeiten der Grundschülerinnen und -schüler bilden im Obergeschoss des NRW Forum am Ehrenhof in Düsseldorf eine beeindruckende Präsentation. „Wir sind begeistert, wie viel künstlerische Schaffensfreude die Kinder in ihre Arbeiten eingebracht haben,“ erklärt Friederike van Delden, für die „Kulturelle Bildung“ im Museum zuständig und selbst in Meerbusch lebend.

Lob ist auch von Felix Krämer, Generaldirektor Kunstpalast, zu hören: „Bei der ersten Auflage dieses Wettbewerbs mussten wir uns um teilnehmende Schulen bemühen. Heute ist der Wettbewerb mit der abschließenden Ausstellung höchst beliebt. Mit dieser Aktion betont der Kunstpalast das Potenzial von Museen als außerschulischer Lernort. Das Motto wurde extrem vielfältig umgesetzt. Daraus ist eine Ausstellung zum Anschauen, Nachdenken und Mitfreuen entstanden.“

Um die Schwelle für einen Museumsbesuch niedrig zu halten, ist der Eintritt zur Ausstellung frei. Parallel ist ein hochwertiger Katalog erschienen, in dem alle präsentierten Kunstwerke abgebildet sind. Davon hat jedes teilnehmende Grundschulkind ein Exemplar bekommen. Außerdem gibt es einen Eröffnungsfilm von Jakob Schwerdtfeger, der unter www.kunstpalast.de zu sehen ist. Während 2021 pandemiebedingt eine Abstimmung über das jeweilige Lieblingswerk der Besucher fast ausschließlich online möglich war, kann jetzt live bis zum 22. Mai in der Ausstellung für den eigenen Favoriten abgestimmt werden. Die Klasse, deren Kunstwerk die meisten Stimmen erhält, gewinnt den mit 1.500 Euro zur Anschaffung digitaler Endgeräte und Hilfsmittel dotierten Publikumspreis. Die Gewinnerklasse der St. Mauritiusschule aus 2021 will jetzt erst einmal den Gewinn aus dem vergangenen Jahr einlösen. „Alle freuen sich auf ein gemeinsames Grillfest“, weiß Bernadette Lükeniehoff.