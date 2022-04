Stadtradeln in Langenfeld und Monheim : Bürger radeln wieder für ein besseres Klima

Info

Sternfahrt Die Sternfahrt von Monheim zum Düsseldorfer Landtag organisiert vom ADFC. Unter dem Motto „Aufbruch Fahrrad“ wird es dort eine Kundgebung geben.

Treffpunkt Monheim Teilnehmende treffen sich zur Radtour in die Landeshauptstadt am Sonntag, 8. Mai, um 11 Uhr am Schelmenturm und um 11.20 Uhr am ADFC-Schaukasten, auf Höhe der Rosenapotheke am Holzweg 28, in Baumberg.

Treffpunkt Langenfeld ist am 8. Mai der Platz vor der Stadthalle in Langenfeld, die familiengeeignete Tour startet um 11 Uhr.