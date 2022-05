Start-Up aus Meerbusch : 500.000 Dosen „Scooper“

Meerbusch Das Meerbuscher Startup hat in der „Höhe der Löwen“ einen Sponsoren gefunden. Seither werden die Energie-Säckchen erfolgreich produziert und verkauft.

(mgö) Vor gut sechs Monaten gingen Michael Gueth und Patrik Fuchs mit ihrem Produkt „Scooper“ an die Öffentlichkeit. Das Gründer-Duo aus Meerbusch und Wiesbaden hatte einen Auftritt in der TV-Show „Höhle der Löwen“ und erreichte schon dort mit seinen coffein-gefüllten Beutelchen Aufmerksamkeit. Unternehmerin Dagmar Wöhrl entschloss sich damals, den beiden Unternehmern bei der Platzierung des Produktes auf dem Markt zur Seite zu stehen. Und das entwickelt sich zu einer Erfolgsgeschichte.

Jetzt wurde im Rahmen der neuen TV-Serie auf besonders erfolgreiche Produkte hingewiesen. Dazu gehört „Scooper“, das Beutelchen, das in den Mund geschoben rasche Energiezufuhr verspricht. Und dabei wurde deutlich, dass der Erfolg – gerade lief die 500.000ste Dose vom Band – überrascht. „Das hatte ich in dieser kurzen Zeit nicht erwartet“, gibt Dagmar Wöhrl zu.

In ihr haben Michael Gueth und Patrik Fuchs nicht nur eine Investorin gefunden, sondern auch ein Werbegesicht. Sie spielt in vielen Spots mit Witz und Charme die Hauptrolle. Der Plan der Meerbuscher Gründer, das Produkt vor allem über Social Media bekannt zu machen, ist aufgegangen. Gueth und Fuchs fassen das so zusammen: „Wir haben 350.000 Dosen verkauft, das entspricht einem Handelsumsatz von 1,7 Millionen Euro.“ Außerdem sehen die Beteiligten positiv in die Zukunft: „Wenn alle weiter so viel Freude an dieser Arbeit haben, kann es nur aufwärts gehen.“