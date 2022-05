Joggen, Walken und Slow Jogging : Fitness für Jedermann

Meerbusch Der Osterather Turnverein bietet neue Kurse im Ausdauersport an. Wer nicht joggen will, kann mit Nordic Walking oder dem aus Japan stammenden Slow Jogging beginnen.

Die neuen Kurse beim OTV starten am morgigen Mittwoch. Innerhalb von zehn bis zwölf Wochen sollen alle Teilnehmer in der Lage sein, fünf Kilometer ohne Pause durchzuhalten. „Wer sich das Laufen nicht direkt zutraut, sollte mit dem Nordic Walking beginnen“, rät Wiemer. Es sei die ideale Bewegungsform für Menschen mit Übergewicht, Personen mit Gelenksproblemen oder solche, die sich nach einer Verletzung wieder an den Sport herantasten möchten. Bei einer Fortbildung in München habe sie zudem die Erfahrung gemacht, dass sanfter Sport im Freien auch positive Effekte für Krebspatienten in der Reha oder sogar während der Chemo habe.

Freizeitangebot in Wermelskirchen : Sport im Park geht ab Samstag in die zweite Saison

Das Gehen mit Stöcken beansprucht und stärkt nicht nur die Bein- und Pomuskeln, sondern auch die Oberkörpermuskulatur. Zudem kurbelt es das Immun- sowie Herz-Kreislaufsystem an. „Das regelmäßige Training senkt unter anderem erhöhten Blutdruck. Ich kenne einige Sportlern, die nach regelmäßiger Betätigung ihre Tabletten nicht mehr nehmen mussten“, so Wiemer.

Der Lauftreff des Osterather TV startet am morgigen Mittwoch, 4. Mai, um 18 Uhr, mit einer Vorbesprechung am Krähenacker. Die Laufeinheiten finden immer freitags um 18 Uhr sowie sonntags um 10 Uhr statt. Start für die Nordic Walker ist am Mittwoch, 11. Mai, um 18 Uhr. Treffpunkt ist für alle am Waldparkplatz Meererbusch zwischen Osterath und Büderich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für Nicht-Mitglieder kostet der jeweilige Kursus 40 Euro, die bei einem späteren Eintritt in den Verein jedoch verrechnet werden können. Infos und Anmeldung per E-Mail bei carsten_gereke@t-online.de oder gabi.wiemer@t-online.de