Verkehrspolitik in Meerbusch : Bürger diskutieren über Verkehrskonzept

Bürger, Planer und Politiker haben sich über die Verkehrssituation in Strümp und den Rheingemeinden ausgetauscht. Foto: RP/Kirchholtes

Meerbusch Bei einem Rundgang durch Strümp und die Rheingemeinden konnten Bürger Wünsche für die Zukunft der Verkehrsplanung äußern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Angelika Kirchholtes

Die Idee war gut, doch die Resonanz unter den Bürgern eher bescheiden. Auf Einladung der Stadtverwaltung, an einem Spaziergang zum Thema „Mobilität der Zukunft“ in ihrem Ortsteil teilzunehmen, kamen nur wenige Bürger aus Strümp. Sie verpassten die Chance, den beauftragten Fachleuten der Planersocietät aus Dortmund ihre Wünsche für eine verbesserte Verkehrssituation mit auf den Weg zu geben. Diese Anregungen sollen in ein Mobilitätskonzept einfließen, das die Stadt mit dem Fachbüro erstellt.

Dazu sind schon einige Schritte getan. Doch wo wollen die Menschen hin, wie soll die Zukunft von Verkehr und Mobilität in Meerbusch aussehen? Weg vom Autoverkehr, hin zu mehr Radfahren oder E-Scootern? Wünschenswert ist sicher eine ökologischere Ausrichtung des Verkehrs, doch wie kann man die Menschen überzeugen, dafür etwas zu tun? Wie kann man das Bewusstsein für dieses Ziel schärfen? Welche Möglichkeiten zur Mobilitätswende gibt es in Meerbusch? Diese Fragen soll das Mobilitätskonzept beantworten, Handlungsanweisungen erarbeiten. Dabei soll die Meinung der Bürger eingeholt werden – mit Aktionen wie diesem Rundgang.

Info Das Meerbuscher Verkehrskonzept Idee Das Verkehrskonzept soll Ziele für die Zukunft der Meerbuscher Mobilität festsetzen und mögliche Wege dorthin aufzeigen. Stand Ein erstes Zielkonzept wurde veröffentlicht, es sieht u. a. eine vernetzte Mobilität vor, den Ausbau von Sharing-Angeboten, mehr Raum für Fuß- und Radverkehr, eine bessere Anbindung der Stadtteile an den ÖPNV.

Schon beim Ankommen auf dem zentralen Platz in Strümp gab es ein Problem. Wo sollten diejenigen, die mit dem Rad gekommen waren, ihr Rad sicher abstellen? „Wir haben zunächst die größeren Ortsteile mit guten Fahrradbügeln versehen“, erklärte Dana Frey vom Fachbereich Umwelt der Stadt. In einem weiteren Schritt könne auch Strümp an die Reihe kommen. So weit, so gut. Doch nicht alle Fragen können so einfach und konfliktfrei gelöst werden. So sprach Klaus Mock die unbefriedigende Parkraumsituation im Zentrum von Strümp an. Gerade am Vormittag werde überall geparkt, wo freie Fläche sei. Das könne quer über den Bürgersteig sein oder an der Ecke, wo Buschstraße und Am Haushof zusammen kommen. Das ist nicht erlaubt und versperrt Radfahrern und Fußgängern die Sicht.

„Selbst für kurze Wege wird in Meerbusch das Auto genommen“, sagte auch David Madden von der Planersocietät. Es sei nicht nötig, mit dem Auto die Brötchen zu holen, sagte Mock und schlug vor, die Ecke zur Straße Am Haushof als Verbotszone zu markieren und zusätzlich den Bürgersteig abzusenken, damit Menschen mit Rollator besser die Straße queren können.

Ludwig Petry schlug vor, in Strümp Tempo 30 einzuführen, um den Verkehr für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen. Zwar ist die Geschwindigkeit in den Wohnquartieren schon auf 30 oder gar Schrittgeschwindigkeit reduziert, doch auf der Xantener Straße rollt der Verkehr manchmal sogar schneller als die erlaubten 50 Stundenkilometer. Da stelle sich die Frage, ob Senioren, die den (unbeampelten) Überweg an der Helen-Keller-Straße nutzen, schnell genug sind. Kritik gab es auch an der Ampelschaltung über die Xantener Straße, die den Pkw-Verkehr bevorzugt. Drückt man als Fußgänger oder Radfahrer zu spät den Bedarfsknopf, gibt es kein Grün, obwohl der parallele Autoverkehr rollt. „Das muss geändert werden“, so Mock. Um die Ziele der Verkehrswende zu erreichen, sollten die Radwege auch in Meerbusch besser und breiter werden, forderte eine Bürgerin.

Ein weiterer Bürger machte sich für einen oder zwei Kreisel an der Einmündung der Schlosstraße / Osterather Straße stark. Er könne sich vorstellen, dass hier eine Verknüpfung von fünf Buslinien stattfinden könne. Derzeit sei ein Umsteigen in eine andere Richtung nicht möglich. „Die Verkehrswende für Meerbusch-Nord entscheidet sich hier“, sagte er. Dieser Vorschlag erfordere aber viel Platz und Grunderwerb sowie die Zustimmung der überörtlichen Behörden, so Daniel Hartenstein, Fachbereichsleiter Straßen und Kanäle. Damit solche Lösungen auch genutzt werden, sprachen sich die Bürger für Angebote wie das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV aus.