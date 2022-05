Meerbusch : Missouri-Platz in Lank ist jetzt umgestaltet

Politik, aktive Bürger und Verwaltung haben den neuen Missouri-Platz offiziell seiner Bestimmung übergeben. Foto: RP/Stadt Meerbusch

Meerbusch Nachdem der prägende Baum in einem Sturm gefallen war, hat die Stadt den gesamten Platz aufgewertet. Der Name Missouri-Platz erinnert an die Verbindung Lanks mit dem US-Staat, in den im 19. Jahrhundert viele Meerbuscher ausgewandert sind.

Staudenbeete, Sitzbänke und natürlich ein neuer Baum – der Missouri-Platz in der Lank-Latumer Fußgängerzone ist aufgewertet worden. Gemeinsam haben die Meerbuscher Stadtverwaltung, der Heimatkreis Lank sowie der Kulturstammtisch Lank-Latum den neugestalteten Platz im Rahmen eines kleinen Festes für die Bürger nun auch offiziell seiner Bestimmung übergeben.

Nachdem eine Sturmböe die schattenspendende Robinie an der Hauptstraße, die den Platz über Jahre hinweg geprägt hatte, umgeworfen hatte, kam die Idee auf, neben der Pflanzung eines neuen großen Baumes den gesamten Platz grüner zu gestalten und Möglichkeiten zum Verweilen zu schaffen.

„Das Platzangebot hier ist allerdings begrenzt und hat uns vor Herausforderungen gestellt. Wir mussten bei der Gestaltung Rücksicht auf die vorhandenen Fahrradabstellbügel nehmen. Außerdem muss die Feuerwehr mit ihren Fahrzeugen noch an den Beeten vorbeikommen“, erklärt Michael Betsch, Leiter des Servicebereichs Grünflächen der Stadtverwaltung, die Situation. Gleichzeitig wollte man neben dem Baum und den Beeten auch drei Sitzbänke auf dem Platz installieren. „Ich denke, wir haben nun eine gute Lösung gefunden. Die Bänke sind quasi im Dreieck angeordnet, sodass man zu jeder Tageszeit in der Sonne sitzen kann – oder, wer mag – im Schatten“, sagt Betsch weiter.

Passend zum namensgebenden Platz wurde ein Amberbaum gepflanzt. Diese Baumart ist im US-Bundesstaat Missouri heimisch, sie gilt zudem als widerstandsfähig, was klimatische Einflüsse betrifft.