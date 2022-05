Fragen und Antworten zur Gasversorgung : „Die beste Energie ist die, die nicht verbraucht wird“

Meerbusch Die Situation auf dem Energiemarkt verunsichert viele Kunden. Die Stadtwerke Meerbusch haben für uns die häufigsten Fragen der Verbraucher beantwortet.

(RP) Die Telefone im Service Center der Stadtwerke Meerbusch Willich stehen kaum einmal still. Nach wie vor haben die Bürger in der aktuellen Situation Fragen um die Versorgung mit Erdgas . Eine Auswahl der wichtigsten Fragen und Antworten:

Nein, die allermeisten Stadtwerke in Deutschland verfügen nicht über eigene Gasspeicher. Es gibt in Nordrhein-Westfalen lediglich einen Erdgasspeicher bei Gronau, den 16 Gesellschafter betreiben. Aber das ist hierzulande die Ausnahme.

Die Stadtwerke gehen davon aus, dass die Preise für Gas in den kommenden Monaten weiter steigen werden. Daher sei es sinnvoll für Kunden, über eine Erhöhung des Abschlags nachzudenken. Dies gelte auch für Strom. Im Service Portal der Stadtwerke (erreichbar über das Login auf der Startseite, www.stadtwerke-meerbusch.de) können sich Kunden über ihren aktuellen Abschlag informieren und ihn anpassen. Damit vermeiden sie, am Ende des Verbrauchsjahres eine hohe Nachzahlung leisten zu müssen.

Ein Stopp der Umstellung sei technisch leider nicht möglich. Aktuell fließt das aus den Niederlanden stammende L-Gas noch in sechs Bundesländern, darunter auch in NRW. Da die Vorkommen nahezu ausgeschöpft sind, haben alle Ener­gieversorger vor zwei Jahren damit begonnen, die Umstellungen auf H-Gas zu planen. Dieses H-Gas stammt zum Teil aus russischen Vorkommen.

Ja, das ist definitiv der Fahrplan der Stadtwerke. 2021 wurde vom Unternehmen beschlossen, weiter in größere Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien zu investieren. Darüber hinaus werden wir auch in Zukunft konsequent an der Wärmewende in unserer Region arbeiten.