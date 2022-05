Stadtradeln Dormagen : NGK-Schüler mit Eiswagen belohnt

Knechtsteden Für ihre Leistung im vergangenen Jahr wurden die Schülerinnen und Schüler des Norbert-Gymnasium Knechtsteden nun belohnt. Auch in diesem Jahr hofft die Stadt auch zahlreiche Teilnehmer.

Mit insgesamt 277.657 Kilometern hatten die Schülerinnen und Schüler des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden beim Stadtradeln im vergangenen Jahr den Preis als fahrradaktivste Schule für sich beanspruchen können. Nun wurde der Einsatz der Schule, wie auch in den vergangenen Jahren, mit dem Besuch eines Eiswagens vor der Schule belohnt. Eine Aktion, die große Resonanz fand. „Es war großartig zu sehen, mit wie viel Engagement und Begeisterung die Schülerinnen und Schüler sich an der Aktion beteiligt haben. Das Eis haben sie sich redlich verdient“, meint Peter Tümmers, Fahrradbeauftragter der Stadt Dormagen .

Auch in diesem Jahr ruft die Stadt Dormagen alle Einwohner auf, sich an der Aktion Stadtradeln zu beteiligen. Vom 6. Bis 26. Mai können wieder Kilometer gesammelt werden. Im Internet können sich alle Dormagenerinnen und Dormagener registrieren und entweder ein eigenes Team gründen oder sich einem bestehenden Team anschließen. In den vergangenen fünf Jahren konnte die Kommune so die Spitzenposition aller Kommunen im Rhein-Kreis-Neus für sich beanspruchen.