Öffentliche Anhörung in Mönchengladbach : Albtraum Kinderheim -„Warum habt ihr uns erneut im Stich gelassen?“

Fast eine Million Heimkinder sind in der Nachkriegszeit in Heimen körperlich und seelisch misshandelt und teils sexuell missbraucht worden (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Mönchengladbach Eines der schlimmsten Nachkriegsverbrechen in Deutschland ist am Donnerstagabend bei einer öffentlichen Anhörung in Mönchengladbach thematisiert worden: Fast eine Million Kinder sind in Heimen körperlich und seelisch misshandelt und teils sexuell missbraucht worden.