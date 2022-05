Im Naturparktor in Wassenberg : Kriminelles entsteht in der Sommerakademie der Bücherkiste

Wassenberg Seit 2015 veranstaltet die Bücherkiste Wassenberg die Sommerakademie. Vom 18. bis 22. Juli findet sie mit Autor Ulrich Land statt. Anmeldungen sind schon möglich.

In diesem Jahr soll sie nun endlich wieder stattfinden: die Sommerakademie, die die Bücherkiste Wassenberg in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule des Kreises Heinsberg und Autor Ulrich Land anbietet und veranstaltet.

Krimis, und zwar selbst geschrieben, stehen im Mittelpunkt der Sommerakademie 2022. Dieser Kurs findet von Montag, 18. Juli, bis Freitag, 22. Juli, statt, am Sonntag, 24. Juli, soll dann die großer Präsentation der Akademieergebnisse stattfinden. Schon vorangegangene Sommerakademien in Wassenberg haben gezeigt, wie viel Spaß das Schreiben machen kann.

Und darum geht es: Mitten in Heinsberg. Das Haus der schrägen Vögel. Lichtscheue Typen bewohnen die Zimmer eines Hauses, einer schräger als der andere. Jeder scheint Dreck am Stecken zu haben. Und was wollen die goldgelben Nebelschwaden im Treppenhaus sagen? Schon bemerkt, dass unter dieser einen verschlossenen Tür immer ein kalter Lufthauch hindurch streicht? Und neben den Bekenntnissen eines Voyeurs kreuzen sich am schwarzen Brett Katastrophentexte mit Glücksbotschaften – und zwar von Hand und selbst geschrieben.