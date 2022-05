Kinder engagieren sich für Nachhaltigkeit in Wassenberg : Wetteifern um den Luftikus

Die Stempelhefte für den Luftikus werden in Kürze an die Kinder ausgegeben. Foto: Stadt Wassenberg

Wassenberg Die Stadt Wassenberg treibt Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit voran. Im vergangenen Jahr startete man daher mit der Kampagne #natürlichWassenberg. Auch Kinder können sich engagieren. Das ist von Mai bis September geplant.

„Nach der großen Resonanz im vergangenen Jahr können wir für die Kinder erneut ein tolles Programm anbieten“, freuen sich Wassenbergs Bürgermeister Marcel Maurer und Sabrina Martin, die die Aktion für die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH (KKH) begleitet.

Beide sprechen damit dieses Thema an: Mit der Kampagne „#natürlichWassenberg“ hat die Stadt Wassenberg vor ziemlich genau einem Jahr ein Programm gestartet und präsentiert, das für die Stärkung von Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und der Identifikation mit lokalen Anbieterinnen und Anbietern steht. Das Aktionsprogramm Wassenberger Umwelt- und Klimadiplom „Luftikus“ wurde in diesem Zusammenhang für Kinder ins Leben gerufen und geht in diesem Jahr – nach dem großartigen Erfolg des Vorjahres – in die zweite Runde.

Wassenberger Kinder ab dem Vorschulalter bis einschließlich 14 Jahren haben dabei die Möglichkeit, von Mai bis September kostenlos an unterschiedlichen Workshops und Besichtigungen zum Thema Umwelt, Nachhaltigkeit und Klima im Stadtgebiet und Umgebung teilzunehmen und hierfür Stempel zu sammeln. Wer an mindestens vier Aktionen teilgenommen hat, erhält das Wassenberger Umwelt- und Klimadiplom „Luftikus“, als Belohnung winken eine Tageskarte für das Parkbad sowie einen Eis-Gutschein, was gerade besonders gut passt mit Blick auf das sonnige Wetter.

Die Kunst, Kultur und Heimatpflege Wassenberg gGmbH hat hierzu für die Kinder ein buntes Aktionsprogramm zusammengestellt. Neben vielen beliebten Aktivitäten aus dem vergangenen Jahr, dazu zählten zum Beispiel Bauernhof- und Waldführungen, Upcycling-Workshops und auch spannende tierische Angebote mit Igel und Lama, wurden in diesem Jahr weitere Unternehmen für den Wassenberger Luftikus gewonnen. Unter anderem werden Führungen bei lokalen Anbietern wie dem Autohaus Sodermanns, dem Containerwerk Wassenberg und der Firma Inperfektion aus Wegberg angeboten. Die Schulkinder der Wassenberger Schulen (der Gemeinschaftsgrundschule Am Burgberg in Wassenberg, der Martinus-Schule in Orsbeck und der Betty-Reis-Gesamtschule in Wassenberg) werden kreativ tätig und stellen ihre Kunstwerke im Bergfried aus. Für den Besuch der Ausstellung gibt es natürlich ebenfalls einen Stempel.

Zudem besteht die Möglichkeit, mit dem Glücksexpress eine Rundfahrt durch die niederländische Nachbargemeinde Wassenbergs, Roerdalen, zu unternehmen. Viele weitere interessante Aktivitäten warten auf die Kinder.

„Nachhaltigkeit in Wassenberg heißt, schon heute an morgen zu denken. Was können wir heute tun, damit Wassenberg auch für unsere Kinder und nachfolgende Generationen lebens- und liebenswert bleibt“, begründete Bürgermeister Marcel Maurer schon im vergangenen Jahr, als er über das Anliegen des Programmangebots sprach. Er führte weiter aus: „Nachhaltigkeit ist mehr als Klimaschutz. Nachhaltiges Denken und Handeln bedeutet, Ökologie, Ökonomie und Soziales miteinander zu verbinden und steht für einen konsequenten Umgang mit Ressourcen als Grundlage für eine zukunftsfähige und lebenswerte Stadt.“ Mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie will die Stadt die Lebensqualität der Bürger erhalten und steigern. „Wir bauen hier auf das, was Wassenberg auszeichnet: Die unzähligen engagierten Menschen in unserer Stadt, die anpacken, sich vernetzen, austauschen und gemeinsam eine Menge auf die Beine stellen“, so Maurer.

Die Stempelhefte werden an alle Kinder der Wassenberger Schulen und Kindergärten in den nächsten Tagen verteilt, teilt die Stadt Wassenberg mit. Zudem sind diese Stempelhefte auch im Naturpark-Tor Wassenberg, Pontorsonallee, sowie im Rathaus, Roermonder Straße 25-27, erhältlich.