Ausstellung in Wassenberg : Der Mensch als Rätsel in Bildern und Skulpturen

Sie stellen bei Klaus Noack aus (v.l.): Jan Thor Gislason, Gabriele Liffers, Wolfgang Backes, Youssef Riegel und Mert Özdemir. Foto: Renate Resch

Wassenberg Vielseitig ist die Ausstellung, die Klaus Noack in seiner Galerie in Wassenberg aktuell zeigt. Was der Sänger Udo Lindenberg damit zu tun hat.

Der Sänger Udo Lindenberg habe den Galeristen Klaus Noack zu seiner neuen Ausstellung „Rätsel Mensch. Bilder und Skulpturen“ inspiriert. „Eigentlich bin ich ganz anders. Ich komm‘ nur viel zu selten dazu“, rezitiert der pensionierte Lehrer einen Liedtext und erklärt: „Und hier ist es ganz ähnlich. Wir sind immer anders. Wir sind in Gesellschaft anders. In Beziehungen anders. Man nimmt immer eine Rolle ein.“ Klaus Noack greift die Thematik des rätselhaften Menschen auf und wählte sorgfältig die Künstlerinnen und Künstler für seine neue Ausstellung aus. So kam eine vielseitige Exhibition zustande, die von konventioneller bis hin zu experimenteller Kunst reicht. Ob Fotografien, Drucke, Malereien oder Radierungen – in der Galerie Noack können die Besucher sich auf verschiedenste Weise dem Menschen und seiner Essenz nähern.

Die Eröffnung feierten Kunstliebhabende und interessierte Gäste gemeinsam mit Klaus Noack. Fünf der acht ausgestellten Künstlerinnen und Künstler – Gabriele Liffers, Youssef Riegel, Jan Thor Gislason, Mert Özdemir und Wolfgang Backes – kamen sogar zur Vernissage in die Galerie und stellten sich den Gästen für Fragen und Diskussionen in einer gemütlichen Runde zur Verfügung. Klaus Noack zeigte sich froh und erleichtert darüber, dass er nach der langen Corona-Zeit seine Ausstellungen wieder feierlich eröffnen darf: „Corona hat angefangen, als ich gerade die große Anatol-Ausstellung hatte. Ich freue mich, dass man diese Veranstaltung wieder machen kann und es ist schön, dass hier wieder Leute sind. Ich erhoffe mir ein reges Gespräch.“

Nach anfänglicher Schüchternheit stellten die aufmerksamen Gäste Fragen und öffneten so das Gespräch zwischen Künstler und Betrachter. So war es Jan Thor Gislason, der betont, dass es nicht nur um das Äußere des Menschen gehe, sondern auch um das Innere. Oder Youssef Riegel, den das Thema Unschärfe seit dem Kunstunterricht mit Gerhard Richter in der Schule begleitet. Immer wieder schlenderten während der Veranstaltung neugierige Besucherinnen und Besucher durch die Galerie und ließen die unterschiedlichen Werke auf sich wirken. Klaus Noack schätzte, dass ungefähr 50 Gäste den Weg in die Kunstgalerie gefunden haben.

Mit seiner neuen Ausstellung gibt Klaus Noack nun Anreiz, um auf Spurensuche zu gehen und dem Rätsel „Mensch“ zumindest ein Stück weit auf die Schliche zu kommen. Denn eine wirkliche und richtige Antwort darauf gebe es nicht, erzählte er.