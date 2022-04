Landtagskandidat aus Wassenberg : Paul Mank sieht grünen Trend

Paul Mank ist der Landtagskandidat der Grünen. Foto: Bündnis 90/Die Grünen

Wassenberg Der Wassenberger kandidiert am 15. Mai für Bündnis 90/Die Grünen. Paul Mank sieht deutliches Interesse der Menschen für grüne Politik.

Das Thema Braunkohle kennt er noch gut aus seiner Heimat Hoyerswerda, wo er geboren wurde. „Die Region dort hat den Strukturwandel nicht geschafft. Die Perspektiven waren schwach“, sagt Paul Mank, Verordneter der Grünen-Fraktion Wassenberger Stadtrat. Er kandidiert nun im Nordkreis Heinsberg für die Grünen bei der Landtagswahl am 15. Mai.

Paul Mank (33) hat seine Heimat verlassen. Über Hannover, Siegen, Marburg und Aachen führte ihn schließlich der Weg nach Wassenberg, wo er mit seiner Familie lebt. „Die ganze Diskussion um die Kohle muss nicht mehr sein“, fasst er zusammen. Engagiert begleitet er so auch das Geschehen rund um Lützerath, dort macht Mank sich stets ein aktuelles Bild. „Wenn wir mehr Aktivitäten etwa in Photovoltaik oder Windkraft investieren würden, wäre das der richtige Weg.“ Mank ist mit Blick auf die Stadt Erkelenz, die besonders in ihrem östlichen Teil vom Braunkohlentagebau Garzweiler II betroffen ist, davon überzeugt: „In dem Moment, wo die Leute nicht mehr mitgenommen werden, wird es schwierig, was wir auch sehen. Wir haben nun fünf halbleere Dörfer hinterlassen“, kritisiert Mank.

Gerade in seiner Stadt Wassenberg steht die Alternative aus Windkraft in großer Diskussion: Ausgewiesen ist eine Konzentrationsfläche für Windkraftanlagen, doch diese befindet sich im Birgelener Wald, einem Landschaftsschutzgebiet. Der Kreis Heinsberg war es, der zuletzt den Bau dieser Anlagen abgelehnt hatte. Die Folge sind beim Oberverwaltungsgericht Münster anhängige Klagen. Paul Mank ist überzeugt, dass sich im Stadtgebiet Wassenberg auch alternative Flächen finden ließen. „Fakt ist, dass wir Grünen das Thema weiterverfolgen.“ Außerdem setze er sich für die Verbesserung des Radverkehrs in Wassenberg ein.

Auf einem sehr guten Weg sieht er seine Partei vor Ort. Im August 2019 führte ihn der Weg zu den Grünen, „damals gab es 13 Mitglieder in unserem Ortsverband“, so Mank, der stolz auf die nunmehr 34 Mitglieder heute ist. „Da haben wir einen guten Zulauf. Wir haben eine gute Mischung aus jungen und etwas älteren Menschen. Ich denke, unsere Aktivitäten in den sozialen Medien hat zu dem Zuwachs geführt.“ Und er nennt Vorkämpferinnen wie Ruth Seidl, das frühere Landtagsmitglied, und auch Fraktionskollegin Irmgard Stieding, denen Mank eine hervorragende und entscheidende Arbeit bescheinigt, die zum grünen Erfolg in und um Wassenberg geführt habe.

Zu den Gründen, weshalb er nun kandidiert, führt er eigene Erfahrungen aus seinem beruflichen und auch privaten Leben an. Mank hat Soziale Arbeit und Motologie (Lehre vom Zusammenhang zwischen Bewegung und Psyche) studiert, beruflich leitet er die Johanniter-Kindertagesstätte Regenbogen in Orsbeck. Tag für Tag sehe er die Auswirkungen, die Belastungen, die nicht erst seit der Corona-Pandemie auf Familien liegen. „Die Kinder sind in der Pandemie zurückgelassen worden. Als Einrichtung versuchen wir, die Familien zu unterstützen.“ Doch auch die Kitas kämpfen mit Herausforderungen, Stichwort Kibiz-Reform, „wo auch die Gewerkschaft Verdi sagt, es sei totreformiert“. Mank möchte eine landeseinheitliche Elternbeitragstabelle und unter anderem auch einen besseren Personalschlüssel erreichen.