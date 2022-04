Am 1. Mai in der Innenstadt : Sammy macht mit beim Wassenberger Kindertrödelmarkt

Am 1. Mai in der Innenstadt

Auf den kommenden Sonntag, 1. Mai, dürften sich die Kinder in Wassenberg – und nicht nur die – besonders freuen. Dann steht endlich wieder der große Kindertrödelmarkt in der Innenstadt auf dem Programm. Der Markt findet zwischen 13 und 16 Uhr statt. Das teilt die Stadt Wassenberg mit.

Unter anderem hat die Stadt Wassenberg dieses Programm geplant: Von 13 bis 16 Uhr gibt es kreative Bastel- und Malangebote mit Elke Emmanuel vom Kreativ-Atelier Farbklecks. Eine spannende Kinder-Ritterführung mit der bekannten Gäste- und Stadtführerin Therese Wasch ist in der Zeit zwischen 14 und 15.30 Uhr vorgesehen. Wer Therese Wasch gut kennt, der weiß, dass sie viele alte Geschichten aus der Ritterzeit erzählen kann. Der Bergfried bildet dafür die passende Kulisse. Interessierte Familien treffen sich um 14 Uhr am Roßtorplatz. Weil die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung per Mail an martin@wassenberg.de nötig. Es geht übrigens rauf auf den Bergfried, was tolle Blicke über das weite Rurtal bietet. Von 14 bis 16 Uhr verzaubern die Wassenberger Ballon-Bienen die Kinder mit dem Basteln kreativer Ballonfiguren.