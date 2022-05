Instrumentalverein Effeld : Mittfastenkonzert mit besonderer Geschichte

Das Mittfastenkonzert des Instrumentalvereins Effeld unter Leitung von Thomas Lindt hat eine lange Tradition. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Effeld Der Instrumentalverein Effeld spielt seit 1961 dieses Konzert. Das Orchester machte aus dem Abend ein Wunschkonzert und begeisterte das Publikum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anna-Lena Vondahlen

Wie so oft im Leben heißt es: Das Leben ist kein Wunschkonzert. In Effeld allerdings schon. Das traditionelle Mittfastenkonzert des Instrumentalvereins Effeld konnte nach zwei Jahren Corona-Pandemie endlich wieder im Bürgerhaus stattfinden. Und das unter dem Motto Wunschkonzert.

„Endlich können wir uns wieder zu fast normalen Bedingungen hier versammeln. Ursprünglich war es vorgesehen, dass das Publikum die Stücke vorschlägt“, sagte Vorsitzender Hubert Ramakers. Aufgrund der Umstände konnte die Publikumswahl jedoch nicht wie geplant stattfinden. Die Musiker und Musikerinnen des Blasorchesters halfen deswegen aus und schlugen ihre Lieblingsstücke vor. So bot der Instrumentalverein eine bunte Mischung Orchestermusik. Von Heal the World von Michael Jackson bis Pirates of the Carribean begeisterte der Verein und sorgte für Gänsehaut.

„Das Konzert ist seit 1961 ein fester musikalischer und wichtiger Höhepunkt im Jahreskreis des Vereins. Besonders wichtig war das Konzert am Samstag, weil in den letzten beiden Jahren die Konzerte wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten“, so Ramakers. Außerdem sei das Konzert immer ein Ziel, auf das sie Musikerinnen und Musiker hinarbeiten und ohne dieses die Motivation fehlen würde, meinte er.

Das diesjährige Mittfastenkonzert war jedoch nicht nur wegen der Corona-Pause ein besonderes. Viel mehr feiert der Instrumentalverein das 60-jährige Bestehen des Mittfastenkonzertes. 1961 entschied sich der damals noch junge Verein zu Mittfasten, ein Konzert für die Effelder zu präsentieren. Seit dem boten sie bis zur Corona-Pandemie jahrzehntelang jedes Jahr an Mittfasten ein Konzert.

Insgesamt 35 aktive Musiker und Musikerinnen bildeten am Samstag das Blasorchester unter der Leitung von Thomas Lindt aus Wassenberg. Die Besucherinnen und Besucher genossen zum Teil schunkelnd den Abend. Der Verein zeigte sich zufrieden: „Der Besuch beim Konzert war zwar nicht so groß wie sonst, gleichwohl muss man mit dem Besuch zufrieden sein und wir waren auch zufrieden. Corona ist immer noch gegenwärtig“, fasste Hubert Ramakers zusammen.