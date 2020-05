Corona in Viersen : Wie die FDP die Corona-Folgen mildern will

Nach Ansicht der Freidemokraten muss sich Viersen auch besser auf kommende Pandemien vorbereiten. So sollen Schulen auch nach Corona Masken und Desinfektionsmittel gestellt bekommen.

Hygiene Die FDP fordert, dass auch nach der Corona-Pandemie den Schulen Masken und Desinfektionsmittel regelmäßig zur Verfügung gestellt werden. „In den letzten Jahren ist die Welt nur knapp an mehreren Pandemien vorbeigeschrammt – Sars 2002, Schweinegrippe 2009, Vogelgrippe 2013, Mers 2015...“, erklärt Feiter. „Es steht zu befürchten, dass eine Pandemie wie die jetzige die Gesellschaft in absehbarer Zukunft erneut lahmlegen könnte. Wir müssen also nicht nur Wege aus der akuten Krise finden, sondern uns auch für kommende vorbereiten.“ Pandemiebedingt eingesparte Gelder sollen unbürokratisch und kurzfristig an jeder Schule zur Schaffung einer „hygienisch einwandfreien Toiletteninfrastruktur verwendet werden“, so Feiter.