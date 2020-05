Schule in Viersen : Wieder Unterricht in den Grundschulen

Viersen Die Viersener Viertklässler kehren in die Klassenzimmer zurück. Die Schulleiter sind vorbereitet, doch Planungssicherheit fehlt. Einbahnstraßenregelungen auf den Schulfluren, Klebestreifen auf dem Boden, Hinweisschilder: „Bei uns sieht es aus wie auf einem Verkehrsübungsplatz“, erzählt eine Schulsekretärin.

Leiter der Viersener Grundschulen zu Hygienemaßnahmen, Raumkonzepten und Unterrichtsplänen zu befragen, ist derzeit schwierig. Drei Anfragen am Mittwoch zum bevorstehenden Schulstart am Donnerstag, dreimal die Antwort: Bitte dazu an die Schulaufsichtsbehörden wenden. Martina Hans vom Schulamt des Kreises Viersen informiert wenig später auf Anfrage: „Es ist alles vorbereitet. Wir starten frohen Mutes.“ Alles Weitere müsse sich in den kommenden Tagen zeigen, ergänzt sie – und verweist für zusätzliche Auskünfte auf die Bezirksregierung Düsseldorf.

Einbahnstraßenregelungen, Klebestreifen auf dem Boden, Hinweisschilder: „Bei uns sieht es aus wie auf einem Verkehrsübungsplatz“, erzählt eine Schulsekretärin am Mittwoch am Telefon. Um Abstandsregeln während des Unterrichts einhalten zu können, werden zum Beispiel an der Brüder-Grimm-Schule in Viersen-Süchteln die Klassen gedrittelt. „Welches Kind in welche Gruppe gehen wird, erfahren die Kinder am Donnerstagmorgen auf dem Schulhof“, schreibt Schulleiter Oliver Bossmanns auf der Internetseite der Schule und verweist auf ein paar zusätzliche Hygienemaßnahmen: Die Hausschuhpflicht entfällt, die Kinder hängen ihre Jacken über ihre Stuhllehnen statt an Garderoben. An der Albert-Schweitzer-Schule werden die Viertklässler ebenfalls in kleinere Gruppen eingeteilt. Schulleiter Sven Bartel informiert im Internet: „Die Kinder werden sich zunächst an einem für sie eingerichteten Sammelpunkt unter Einhaltung der Abstandswahrung aufstellen, um dann geordnet ins Schulgebäude geführt zu werden.“ Jedes Kind bekommt einen Mund-Nase-Schutz. „Diese Maske muss in den Schulfluren, bei Toilettengängen während des Unterrichts, während der vorgesehenen Pausenzeit und während des Bustransportes getragen werden.“