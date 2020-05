Umweltschutz in Brüggen : Grüne: Grundwasserstand sinkt dramatisch

Brüggen An den Grundwassermessstellen ist der Rückgang des Wasserspiegels deutlich ablesbar. Die Verwaltung solle Vorschläge für geeignete Reaktionen vorbereiten, fordern die Brüggener Grünen.

Bei der Ratssitzung am 14. Mai geht es auch um das Thema Grundwasser. Die Grünen haben eine Anfrage eingebracht, die unter Punkt elf thematisiert wird. Fraktionsvorsitzender René Bongartz schreibt in der Anfrage der Grünen, dass sich an den Brüggener Grundwassermessstellen in den zurückliegenden Wochen ein dramatisches Absinken der Wasserstände gezeigt habe. Die Verwaltung solle Vorschläge für geeignete Reaktionen vorbereiten.